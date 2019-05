Ultime Notizie Roma del 08-05-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno stirile Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha deciso la revoca del sottosegretario leghista indagato per corruzione il decreto Dopo un lungo confronto in consiglio dei ministri Matteo Salvini ha speso Siri innocente Fino a prova contraria ma ha confermato fiducia al premier Alla fine niente voto la lega ha preso atto della decisione di Conte una discussione Franca piena fiducia sul mio operato presa la decisione più dice il premier Di Maio richiama l’inchiesta Lombarda sulle tangenti è importante è che il governo abbia dato un segnale di discontinuità chiuso il caso la lega contrattacca Mazzali ora polemiche no Eri ci sono tantissime cose da fare flat Tax per le famiglie le imprese e lavoratori dipendenti autonomi a riforma della Giustizia apertura dei Cantieri sviluppo e infrastrutture e hanno gridato buffona schifosoVergognati insulti anche sessisti oggi rivolti alla sindaca di Roma Virginia raggi a Casal Bruciato ti ha visitato una famiglia di nomadi assegnataria di una casa popolare la prima cittadina è stata contestata gruppo di persone sotto l’abitazione che ha suscitato nuova protesta anti Nomadi questa famiglia risulta legittima assegnatario di un alloggio ha diritto di entrare la legge ti rispetta siamo andati a conoscere le sono terrorizzati Chi insulta bambini minaccia di stuprare le donne ti faccio un esame di coscienza e le parole di Virginia Raggi non è questa una società in cui si può continuare a vivere all’uscita la sindaca è stata ancora bersagliata poi da insulti è riuscita a fatica a prendere l’auto protetta dalle forze dell’ordine migranti alarm phone ha segnalato al comando generale della Guardia Costiera a Roma un barcone in avaria il rischio di affondamento con circa 150 persone a bordo tra cui molte donne in acque libiche nave mare Jonio Mediterranea si trova a circa 100 miglia mandato comunque la disponibilità ad intervenire spostiamoci nel Regno Unito I Duchi di sussex Harry e meghanpresentato Oggi per la prima volta in pubblico il loro royal baby nato due giorni fa e ancora in attesa di un nome il piccolo avvolto in una copertina bianca è apparso somigliante alla mamma è un primo sguardo è pronto per essere introdotto oggi anche la bisnonna la regina Elisabetta un carattere dolcissimo è davvero calma ha detto Megan nelle prime parole pronunciate di fronte ai media dopo il fatto è stato un sogno aggiunto invece per sorridente Harry ultima notizia in chiusura si può inibire del tutto l’uso del cellulare alla guida quello che deve passare il messaggio non ci si può distrarre mai diverso se per esempio si controlla lo Smartphone per verificare la direzione che si sta prendendo il percorso per consultare i social network Così il relatore della riforma del Codice della Strada Giuseppe donina della Lega in testa all’esame della commissione trasporti alla camera è tutto grazie per averci seguito le mie Usa tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa