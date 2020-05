Ultime Notizie Roma del 08-05-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale studio pressing delle regioni sul Governo per anticipare le riaperture al 11 maggio in particolare dei negozi boccia però frena da oggi in Lombardia consentiti Sport individuali in impianti all’aperto Tracey sulle messe del 18 maggio secondo regole anti contagio cara Intanto ancora il numero di malati di coronavirus in Italia aumentano i guariti Ma si sono registrati altri 264 decessi 1401 nuovi contagi la maggioranza firma una tregua sulla regolarizzazione Dei migranti ancora in rotta su velocità della ripartenza intervento dello Stato nelle imprese caso Bonafede il centro-destra sfiducia il guardasigilli Salvini minaccia la piazza Per la sanatoria sui migranti se cade Conte si va al voto dice il PD Renzi soddisfatto dopo l’incontro col PremierBonomi indicatore misura il governo come priorità per le imprese tagliare lira pagare i debiti della Pieve sbloccare i fondi per le opere pubbliche le misure già varate non stanno infatti avendo effetto dice presidente designato di Confindustria slitta ancora Intanto il decreto Maggio con la maggioranza che litiga in particolare proprio sugli aiuti alle imprese oggi ultima Riunione dell’eurogruppo sul messo ieri la Commissione Europea ha chiarito che sarà uno strumento totalmente innocuo per i governi pensato solo per aiutarle gestire l’emergenza non ci saranno ulteriori verifiche delle spese nel come richiesta di aggiustamento macroeconomico oggi anche la conferenza di Gentiloni sullo stato dell’Unione e torna ad accelerare l’aumento dei morti per torna virus negli Stati Uniti altri 2448 in un giorno per un totale di oltre 75500 gli americani stanno pagando il prezzo delle scelte di Trump cosa biden Cina e Stati Uniti si impegnano ad attuare la fase 1 dell’accordo sul commercio siglata gennaio malgrado la pandemia del covid-19un attacco delle forze di attacco contro civili ha colpito nella tarda serata di ieri l’aria intorno una residenza Tripoli dell’ Ambasciatore italiano in Libia causando almeno 2 morti lo rende noto la Farnesina parlando di indiscriminati totalmente inaccettabili che denotano disprezzo per le norme del diritto internazionale e per la vita umana attesa invece tra oggi e domani la reazione del CTS alla ministro speranza per capire se protocollo per la ripartenza del calcio avrà il via libera ma le notizie dai campi non aiuta l’ho trovato ieri positivi al coronavirus tre giocatori altrettanti membri dello staff della Fiorentina si parla intanto di sintomi già ai Mondiali militari di One a ottobre scorso E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa