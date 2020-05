Ultime Notizie Roma del 08-05-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale saluto dalla redazione da Roberta Frascarelli il Consiglio provinciale di Bolzano ha trovato in seduta notturna col 28 sì o no dai attenzioni la legge che accelera la fase due in Alto Adige domani possono perciò aprire i negozi mentre Lunedì ti ho parrucchieri bar ristoranti e musei la crisi ha detto il governatore in chiusura dei lavori è stata una grande sfida per tante categoria dalle famiglie alle imprese le prossime settimane saranno difficili la legge forza e delude alcune aspettative ma è stato giusto proseguire insieme su questa strada abbiamo chiesto che dal 18 maggio visto che il 17 scade il decreto del governo le regioni possano decidere in autonomia così Stefano Bonaccini a Rai radio 1 ospite di Radio anch’io a proposito della conferenza delle regioni di ieri sulla fase 2 certo aggiungereinatura Emiliano sempre in contatto col Governo col Ministero della Salute perché Dobbiamo verificare il rimbalzo di questa epidemia perché con rialzo dei contagiati rischieremmo chiusure 18 per riaprire la zona dei Navigli a Milano è tornato a riempirsi ieri ad appena 4 giorni dall’allenamento della down tanti ragazzi a passeggio molti dei quali senza maschera mega subito scoppiata la polemica sui social per le foto e alcuni video portati che testimoniano l’abbonamento di una delle zone più famose della Movida Milanese in Ucraina nelle ultime 24 ore sono registrati 504 nuovi casi di covid-19 che portano 14195 il totale dei contagi accertati nel paese dall’inizio delle pedine Allora il Ministero della Salute di Kiev le vittime della nuovo coronavirus Stando ai dati ufficiali sono in tutto 361 mentre 2706 pazienti sonol’attacco delle forze del generale Khalifa haftar contro civili ha colpito nella tarda serata di ieri l’aria intorno alla residenza Tripoli dell’ambasciatore italiano in via Giuseppe Buccino Grimaldi causando secondo i media internazionali almeno 5 morti e decine di feriti questi attacchi indiscriminati sono totalmente inaccettabile denotano il prezzo per le norme del diritto internazionale per la vita umana è la condanna della Farnesina una scossa di terremoto di magnitudo 5.1 ha colpito ieri sera avvertita anche in alcune città delle provincie settentrionali molte persone sono scese in strada nella capitale iraniana l’epicentro è stato localizzato nei pressi di damavand km da terra secondo i media statali iraniani non ci segnalano al momento vittime o danni gravi ed è tutto per ora dalla redazione vi diamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa