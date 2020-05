Ultime Notizie Roma del 08-05-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale no Bentrovati dalla redazione e da Roberta Frascarelli tutti ammessi alla maturità gli esami avranno inizio il 17 giugno alle ore 8:30 previsto per quest’anno il solo colloquio orale di solito 96% dei ragazzi viene a me in media ogni anno all’esame finale il prossimo giorno Invece tutti avranno la possibilità di sostenere Le prove tenendo conto del periodo dell’ emergenza Ma i crediti di accesso il voto finale si baseranno sulla porta realmente fatto dagli studenti è in sintesi il contenuto dell’ordinanza del Ministero dell’Istruzione sulla maturità per dare il giusto peso al percorso scolastico viene previsto il credito del triennio finale viene aumentato potrà valere fino a 60 punti anziché 40 come prima dell’emergenza permesso che tocca il capo dello Stato decidere in caso che cosa faremomento non bisogna parlare di giochini di Palazzo inaccettabile ci sono ancora centinaia di italiani che muoiono soffocati dai coronavirus E c’è gente che muore Nel palato Cioè chi cerca di vedere chi occupa qualche poltrona È una vergogna Forza Italia è fuori da questi giochini così Antonio tajani a Sky Tg24 la vera svolta che serve fare arrivare i soldi promessi alle imprese la cassa integrazione ai lavoratori che ne hanno diritto il governo insieme ai nuovi provvedimenti deve affrontare subito queste due vere priorità ed emergenze del momento il fattore tempo è fondamentale per dare credibilità a salvare il paese per ricostruire fiducia e dare speranza agli italiani ora vanno dati i segnali concreti casi leader del Partito Democratico Nicola Zingaretti su Facebook Italia sta affrontando con energia responsabilità all’attuale difficile prova il virus ha spezzato tante vite impresso nella nostra memoria immagini che non dimenticheremo Ma la coesione di cui siamo statiPapi la capacità dei medici e degli operatori sanitari che ha consentito di superare i passaggi più critici e di progettare ora una ripartenza insegnamento del volontariato è una fonte irrinunciabile di umanità che ci aiuterà ad aprire una nuova stagione di soy luna o civile economico sociale così il presidente Mattarella in un messaggio alla Croce Rossa lessa gente che insieme al figlio sparato e ucciso a fine febbraio in Georgia un giovane afroamericano che stava facendo jogging a1ud alberi sono stati arrestati con l’accusa di omicidio volontario la decisione dopo la diffusione del video che sei morta come il giovane 25enne si è stato freddato in maniera spietata e dopo le furiose proteste sui social e la richiesta di fare giustizia da parte di politici a stare senza di te che l’uccisione sia tutto Grazie dell’ascolto appuntamento alle prossime

