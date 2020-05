Ultime Notizie Roma del 08-05-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli ti chiamerà di rilancio il prossimo decreto sul quale il Governo è al lavoro per sostenere l’economia dalle famiglie e alle imprese nella fase di gestione della crisi provocata al coronavirus dai diversi ministeri hanno inviato le proposte che sono contenute in un documento di lavoro di oltre 770 pagine molte proposte sono incomplete altre non trova il parere favorevole della ragioneria il documento che fotografa un provvedimento in evoluzione contiene norme dal lavoro alla salute dalla famiglia allo sport salirebbe da €600100 il bonus per il babysitting che venderebbe anche ai centri estivi tra le altre ipotesi un credito d’imposta a favore dei nuclei familiari con il redditonon superiore a €35000 per il pagamento dei servizi offerti in ambito Nazionale dalle imprese turistico ricettive e utilizzabile dal primo luglio al 31 dicembre 2020 in favore di un solo componente per nucleo familiare nel limite massimo di €500 zona Navigli a Milano è tornata a riempirsi ieri ad appena 4 giorni dall’allenamento dello clown i ragazzi a passeggio molti dei quali senza mascherina Ed è scoppiata la polemica sui social per le foto quando c’è da ringraziare i milanesi per il loro comportamento virtuoso Io sono sempre prima parlo e mi piace anche però ci sono dei momenti in cui c’è da arrabbiarsi e questo è uno di quelli le immagini di ieri lungo i navigli sono vergognose così il sindaco di Milano Giuseppe sala Ha commentato nel video che ogni giorno posta nelle sue pagine Social la Cina sostiene la proposta di un Panel sotto la guida dello MS che esamini la risposta globale alla pandemia delcovid-19 e quanto ho detto la portavoce del Ministero degli Esteri precisando in conferenza stampa che l’iniziativa dovrebbe essere condotta in modo aperto trasparente inclusivo e al momento più opportuno quando la pandemia sarà finita decreto scuola prende il via alla discussione 400 gli emendamenti importante il parere della commissione bilancio sentiamo il presidente del sindacato ANIEF Marcello Pacifico di maggioranza e opposizione a scuola è molto importante perché va a discutere su come inizierà il prossimo anno scolastico e sono emendamenti che è in parte a cui riesci recepiscono completamente quello che ha chiesto domani fino audizione quindi più di 30 proposte riguardo una fortuna mi ricordavo che cosa Innanzitutto Come risolvere il problema anche della sicurezza degli organici del precariato su sistema di reclutamento nelche si parla dell’ autorizzazione a bandire concorsi anche se probabilmente saranno sprecati poi in estate o durante il prossimo anno scolastico prossimo anno scolastico avremo come record 200200 essendo chiamati come supplenti e addirittura l’aggravante del fatto di non avere quelli che questo non è così fai quattro mesi hanno accompagnata distanza studenti con la didattica e quindi sono emendamenti tesi a mantenere la continuità didattica per poter recuperare il prima possibile queste apprendimenti a confermare nel personale che in passato si è distinto avuto un ok da parte dei colleghi docenti una rotazione positiva dell’anno di prova e quindi la conferma di questi luoghi ma anche alla partecipazione a un avviamento della partecipazione è questi concorsi anche del personale che viene sistema nazionale di istruzione e fondamentalmente ladisegni la nostra scuola di poter partecipare ai corsi abilitanti rientrati anche i corsi di specializzazione sul sostegno il prossimo anno avremo ancora 50 anni insegna saranno chiamati a fare i docenti di sostegno senza specializzazione e sono quindi delle proposte che tra l’altro prevedono l’assunzione delle graduatorie d’istituto lo sblocco l’aggiornamento delle graduatorie d’istituto per in questi anni ha fatto domanda di messa a disposizione dei presidi quindi per governare il sistema delle supplenze precari fin da subito perché sono le parti possono essere utilizzate nelle more dell’espletamento dei concorsi e ovviamente tra le varie procedure abbiamo chiesto anche come emendamento quello di ampliare così concorsi riservati al personale di infanzia e primaria di utilizzare degli organici del personale ATA sono molto fondamentale se tutti i profili attiva

