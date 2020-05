Ultime Notizie Roma del 08-05-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno agenzia coronavirus e la fase 2 molto delicata È importante che il paese rifatta ma il virus Non ha cambiato identità nei caratteristiche perciò violare le regole di comportamento per la prevenzione del contagio potrebbe evitare la circolazione l’ho detto il presidente dell’istituto superiore di sanità Silvio brusaferro preoccupano per l’istituto le immagini di pollo a lungo i Navigli a Milano l’invito è quello di rispettare le norme di vista sociale l’uso di mascherine furibondo il sindaco di Milano sala che lancia un ultimatum O le cose cambiano io domani prenderò provvedimenti Chiudi Naviglio e chiudo la sforzo di bar e ristoranti appello del governatore Fontana rispettare le regole per conquistare un altro spazio di libertà e favorire così la piena ripartenza intanto Bolzano dispone con una legge la di apertura dei negozi domani e lunedì di parrucchieri bar ristorantegoverno però impugnare provvedimento limitatamente alle parti in contrasto con le regole sulla sicurezza sul lavoro confermato invece direttamente a procedere dal 18 maggio ad apertura differenziate per regioni sulla base delle valutazioni Ministero della Salute duro il commento del governatore del Veneto Luca Zaia le aperture non c’è programmazione il 18 potrebbe presentarsi Ponte fare un dpcm che chiude altre due settimane siamo conclude Zaia in un’area di incertezza paurosa negli Stati Uniti perché l’economia americana ha perso 20,5 milioni di posti di lavoro nel mese di aprile quello del Grillo da uno con gli Stati Uniti chiusi per il coronavirus il tasso di disoccupazione in aprile è volato così al 14,7% il presidente Trump non torna indietro sulle accuse alla Cina e avere diffuso il virus ma precisa di non pensare che lo abbia fatto di proposito è tutto grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa