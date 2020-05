Ultime Notizie Roma del 08-05-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale un’informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno economia in apertura dobbiamo prepararci comunione a fronteggiare la fase successiva della sfida posta dalla pandemia spostando l’attenzione al favorire la ripresa non le parole della presidente della BCE la Banca Centrale Europea Christine lagarde e intervenendo alla riunione a Firenze e facendo un appello ad una risposta di bilancio Comune Europea per il commissario Ué Gentiloni le prime settimane c’è stata una mancanza di solidarietà umiliante in Europa il vicepresidente della commissione dombrovskis parla Del Mes tutti gli stati della zona euro potranno prendere il 2% del loro PIL scadenze interessi saranno molto favorevoli della sorveglianza sarà semplificata e si chiamerà di rilancio il decreto sul quale scrivere al lavoro per sostenere l’economia delle famiglie delle imprese diministeri hanno inviato le proposte contenute in un documento di oltre 770 pagine e fra le ipotesi di finanziamento 1,5 miliardi per rafforzare l’offerta sanitaria territoriale per fronteggiare l’emergenza e 211 miliardi per riorganizzare le terapie Intensive e rendere strutturale la dotazione di almeno 3625 posti + 70% rispetto al periodo pre pandemia è ancora €1100 di bonus per le baby-sitter un fondo emergenze da 150 milioni per l’intera filiera dell’editoria musei e luoghi di culture Tax Credit vacanze fino a €500 intanto averli che le difficoltà economiche del settore turismo ristorazione rappresentano momenti maggiormente privilegiati per reinvestire denaro la preoccupazione maggiore è il ricorso al credito parallele la possibilità di entrare nella disponibilità delle attività economiche senza figurare codice il report dell’organismo di monitoraggio delle infiltrazioni criminali sull’emergenza con il report di Rivera una mancanza di liquidità che espone un trattore all’usura su rischio dipotenziamento dell’attività per riciclaggio in chiusura Cambiamo argomento circolano insistenti le voci sui social network siriani notizie non confermate della cattura del nuovo Lido dell’isis durante i rastrellamenti avvenuti nel let del paese media fino curdi della Regione riportano la notizia della cattura del Duomo indicato come successore del califfo al baghdadi ucciso l’anno scorso in un’operazione americana la notizia però ripetiamo non è confermata è tutto per il momento Grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa