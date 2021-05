Ultime Notizie Roma del 08-05-2021 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Sabato 8 maggio Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale Ines tu da lunedì nessuna regione in area rossa passa di un arancione in Sicilia Sardegna e Valle d’Aosta e tutte le altre regioni saranno in giallo secondo le nuove ordinanze del ministro speranza sulla base di dati della cabina di regia per Di Maio Il 16 maggio hanno dato spiegabile per superare il coprifuoco e per mettere i turisti invaginati di venire in Italia il governatore del Piemonte Cirio propone di creare in montagna bolle covid free Sul modello di quanto è stato il posto per le isole per far ripartire il turismo in Italia la curva dei casi covid decessi a in decrescita segnare il presidente dell’istituto superiore di sanità brusaferro Ma questa riduzione è sempre lento ed è ancora in fase iniziale il direttore della prevenzione del Ministero della Salute Gianni Letta parla di una tendenza a miglioramento della situazione epidemiologica ma aggiunge che la situazione si è sempre la massima cautela L’età media dei casi scende a 41 anni c’haitre pigioni 30 in 9 anni nelle ultime 24 ore i positivi sono 10554 i decessi 207 con 300 28612 test il tasso di positività e altre che il percento sulla proposta di vero che la protezione dei brevetti per i vaccini la prossima mossa spetta agli Stati Uniti indicherò fonti della commissione osservando che se non si negozia su un comunicato di 3 righe disponibili 27 a parlarne Ma il problema principale aumentare la capacità produttiva su vasta scala per le quali brevetti non sono un problema troppe disuguaglianze sulla pelle di donne giovani troppa poca inclusione quest’anno in Italia come dovrebbe essere nell’Europa Come dovrebbe essere Mario Draghi al Social Summit di Oporto propone di continuare a stimolare la crescita ma politiche fiscali e di bilancio espansive e rendere strutturale jour lo strumento contro la disoccupazione Io sogno europeo aggiunto e garantire che nessuno venga lasciato indietro l’obiettivo spiega la presidente della commissione europea Ursula von der leyen è ripararetessuto sociale danneggiato dalla crisi almeno 163 palestinesi sei agenti di polizia sono rimasti feriti negli scontri a Gerusalemme che inizialmente concentrati sulla spianata delle moschee si sono estesi a tutta la città di contro La mezzaluna rossa gli scontri più violenti sono avvenuti nel complesso della Moschea di al-aqsa I medici hanno aperto un ospedale da campo l’impianto accusatorio della procura di Roma sulla vicenda Cucchi trova conferma anche nel processo di secondo grado per l’accusa di omicidio preterintenzionale i giudici della Corte d’Assise d’Appello aumentato da 12 a 13 anni la pena nei confronti dei Carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro i giudici hanno fissato a 4 anni la condanna per il maresciallo Roberto Mandolini accusato di falso Francesco Tedesco il militare che con le sue dichiarazioni ha fatto luce su quanto avvenuto nella caserma Casilina con la condanna a due anni e sei mesi e ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto linea alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa