Ultime Notizie Roma del 08-05-2021 ore 14:10

romadailynews radiogiornale ancora ben ritrovate all’ascolto dalla redazione e da Francesco tale il coronavirus può lasciare nei pazienti che hanno avuto in forme gravi conseguenze anche dopo la guarigione per questo ho proposto che vengono stanziati 50 milioni di euro affinché il Servizio Sanitario Nazionale prende in carico gratuitamente con esami diagnostici e terapie tutti i pazienti maggiormente colpiti dal virus anche dopo le dimissioni dalla struttura ospedaliera E quanto dichiara all’ansa il ministro speranza in merito ai contenuti e decreto sostegni bizze e da lunedì nessuna regione in area sosta partner arancione Sicilia Sardegna Valle d’Aosta e tutte le altre tranne in giallo il presidente della conferenza delle regioni fedriga intervistata dal Corriere della Sera torna a chiedere di rivedere i parametri di rischio in Sì con le reti rischia di essere distorsivo e insiste sulla necessità di trovare un compromesso sul coprifuoco 23 valutare l’anticipo delle aperture previste dal prossimo mese nelle ultime 24 ore di554 nuovi casi 207 decessi il tasso di positività scende altre 2% il governatore della Campania De Luca annuncia Capri immunizzata che era ischia-sorrento arriveremo fino al Cilento Ieri sera abbiamo avuto un buon dibattito sulla situazione del covid 3 punti la produzione e la distribuzione di vaccini deve continuare Europa dobbiamo proseguire ed essere vigili sul rischio delle varianti sul tema delle ricerche monitorare la situazione mentre il terzo ponte la solidarietà internazionale lo ha detto il Presidente del Consiglio Europeo chef Michel sottolineando che sulla proprietà intellettuale non pensiamo che ci possa essere una soluzione magica breve termine e serve un dibattito con risposte concrete sul tavolo è arrivato nel porto di Mazara del Vallo scortato da una motovedetta della Guardia Costiera Il peschereccio Eliseo con 7 uomini di equipaggio compreso il comandante Giuseppe Giacalone rimasto lievemente ferito dai colpi Darma da fuoco sparati da una motovedetta militari libiche la salsa avvenuto due giorni fa nord della cosa di Tripoli in acque internazionali anche se all’interno della zona di protezione pescali mica potevano ucciderci è stato MiraBastava qualche centimetro e ci uccidevamo tornare in quelle acque per lavorare è impossibile non ci sentiamo sicuri ha raccontato Girolamo Giacalone ufficiale del motopesca poco dopo lo sbarco Ed ora torniamo a parlare di scuola lo facciamo con Marcello Pacifico presidente del sindacato anni che abbiamo presentato come ANIEF quali sono queste proposte sono due proposte molto importanti che riguardano da una parte la necessità di affrontare il tema del precariato è risolverlo prima del primo settembre prossimo mentre Come si era appreso dalla stampa Si parlava di una soluzione transitoria su quei a tema per l’anno successivo abbiamo invece ricordato al ministro come molto importante e subito è agire subito anche semplificando gli attuali concorsi ordinari che sono fermi da un anno al fine proprio di aggredire il problema della supplentitee poi evidentemente del corso del rinnovo del contratto noi chiediamo invece al di là di tutto questo la parità di trattamento tra personale precario è di ruolo è una specifica indennità di incarico per quei precari che dopo 24 mesi continuano insegnerà a scuola La cosa importante è che le soluzioni che si devono trovare per i precari devono riguardare tutti i precari del sistema nazionale di istruzione e bisogna fare anche che gli ultimi coloro che hanno partecipato al concorso straordinario idonei ma tutti quelli che hanno partecipato al concorso straordinario e tutti quelli inseriti nelle nelle vecchie graduatorie dei concorsi siano c’è una grande opportunità perché si libereranno più di 100.000 posti per il governo per poter riassumere sarebbe veramente un grave errore lasciare la maggior parte di queste cattedre Vacanti ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa