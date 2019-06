Ultime Notizie Roma del 08-06-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale buon inizio di giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio Giancarlo Giorgetti apre all’ipotesi dei minimoto tutte le soluzioni nuove sono contestate Non dico che sia una bibbia ma solo una proposta non per accelerare i pagamenti una delle possibilità una delle soluzioni una strada maestra è quella della crescita ha detto il Sottosegretario leghista alla Presidenza del Consiglio a proposito della proposta di istituire Mini Box Rimini Porto anche il vicepremier Salvini ha commentato a me piace quello che piace agli italiani rispondendo a chi gli faceva notare le critiche in merito del presidente di Confindustria boccia andiamo ora a parlare di un fatto di cronaca una ragazzina di 15 anni studente di origini ghanesi di un centro di formazione professionale è morto annegato dopo essersi tuffato nel lago di Como per festeggiare la fine della scuola con un gruppo di amici poco dopotermine delle lezioni giorni Si è tuffato nella pontile di Villa Geno dove vige divieto di balneazione il quindicenne che dopo essersi buttato in acqua non era più rimesso è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco di animato dei genitori è stato trasferito in elicottero in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo dove poi è deceduto il caso delle procure voglio dimostrare che non sono il nostro mai un corrotto che non sono mai stato ha diretto da nessuno nelle mie scelte queste le parole con cui viene Luca Palamara in una nota respinge le accuse che hanno travolto nelle ultime settimane secondo I magistrati calamara ex presidente dell’associazione nazionale magistrati negato dalla Procura di Perugia per corruzione avrebbe ricevuto regali soldi per pilotare le nomine dei vertici di diverse procure italiane chiusura parliamo di migranti la nave commerciale italiana su 5 con 62 migranti a bordo 60 Uomini e Donne provenienti da Costa d’Avorio Gambia e Senegal attaccato nel pomeriggio di ieri nel porto di Pozzallo ha fatto sbarcare tuttipersone sono state recuperate da una gomma e verranno ospitate in strutture della CEI ha fatto sapere il Ministro dell’Interno Salvini la notizia del salvataggio era stata diffusa inizialmente da alantv.com che aveva parlato di 50 E questa era l’ultima notizia e buon proseguo in tedesco appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa