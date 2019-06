Ultime Notizie Roma del 08-06-2019 ore 08:10

Roma Daily News radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio nonostante le critiche di Confindustria Salvini Giorgetti confermano che i minibot sono una delle soluzioni per il debito e piacciono gli italiani e leader della Lega chiede al premier Conte di nominare al più presto ministro per le politiche europee bankitalia intanto di oggi in piazza a Roma i lavoratori della pubblica amministrazione Mediaset trasferisce la sede legale in Olanda nessuna delocalizzazione assicura Piersilvio Berlusconi accordo tra Stati Uniti e Messico sono tanti con la sospensione dei gatti che sarebbero scattati lunedì il Messico a schiera la Guardia Nazionale al confine sud aumentano invece le tensioni tra Stati Uniti e Turchia il pentagono ha notificato ad Ankara che cancellerai ordini di acquisto degli f-35 se comprerai sistemi missilistici Autieri s400 della Russia ironia sul web intanto per un posto di Trump in cui presidente americano sembra confondere Marte e Luna storia di Degasdonne da Ragusa a una donna che faceva prostituire la figlia tredicenne in cambio di soldi ma anche solo di sigarette o vino è stata fermata dalla polizia cm e 4 clienti di età compresa tra i 30 e i 90 anni di uomini sono stati identificati verso intercettazioni telefoniche scattato dopo la denuncia della giovane Le Colline del prosecco di Conegliano e Valdobbiadene verso la lista UNESCO da Parigi è arrivata ieri sera la risposta di tecnici dell’organizzazione in vista della riunione del 7 luglio in Azerbaijan hanno deciso di raccomandare che stiano iscritto nella lista del patrimonio mondiale come paesaggio culturale lo sport calcio stasera ad Atene l’Italia sfida per le qualificazioni agli europei Mancini suona la carica siamo la nazionale italiana vogliamo andare avanti mondiali Under 20 gli azzurri battono il Mali 42 farlo in semifinale con l’Ucraina Formula 1 oggi a Montreal del Gran Premio del Canada Questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto in linea alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa