Ultime Notizie Roma del 08-06-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla relazione da Francesco Vitale in studio in Stati Uniti non imporranno dazi e in cambio il Messico si impegni a stringere i controlli al confine sui migranti è in sintesi il contenuto dell’accordo raggiunto tra i due paesi un’intesa che è stata annunciata su Twitter Donald Trump e poco dopo il suo rientro dal viaggio Sono lieto di informare che gli Stati Uniti hanno firmato un accordo col Messico le tariffe che dovevano essere applicate dagli Stati Uniti lunedì 10 giugno sono quindi sospesa a tempo indeterminato ha scritto il presidente il cambio concordato di prendere misure forti per fermare il flusso della migrazione attraverso il mezzo che verso il nostro confine meridionale questo sarà fatto per ridurre grandemente o eliminare l’immigrazione illegale proveniente dagli Stati Uniti ha aggiunto Cambiamo argomento economia Giancarlo Giorgetti apre all’ipotesi di minimoto tutte le soluzioni nuove sono contestate Non dico che sia una bibbia non sono una proposta per accelerare i pagamenti una delle Roseuna delle soluzioni la strada maestra è quella della crescita ha detto il Sottosegretario leghista alla Presidenza del Consiglio a proposito della proposta di istituire minimoto sui vieni porta anche il vicepremier Salvini e commentato a me piace quello che piace agli italiani rispondendo a chi gli faceva notare le critiche che merito della presidente di Confindustria boccia voltiamo pagina la nave commerciale italiana Asso 25 con 62 migranti a bordo 60 Uomini e Donne provenienti da Costa d’Avorio Gambia e Senegal ha affrescato nel pomeriggio di ieri nel porto di portare ha fatto sbloccare tutte le persone sono state recuperate gommone verranno ospitate in strutture della CEI ha fatto sapere il Ministro dell’Interno Matteo Salvini la notizia del salvataggio era stata in un rifugio inizialmente da Alan phone che aveva parlato di 50 migranti che il servizio di linea telefonica d’allarme per persone difficoltà in mare aveva anche accusato un’altra I migranti ha detto avrebbero passato una notte alla deriva in acque maltesi senza che la valletta e pure informato intervenisse ma oggi eliminare ha fatto sapere che ilè stato gestito in collaborazione tra Italia e Malta in piena sintonia di ministero dell’interno o Inoltre non avrebbe sollevato obiezioni avrebbe ringraziato i vescovi per la disponibilità a prendersi carico dell’accoglienza perciò Cambiamo argomento oggi 8 giugno si celebra in tutto il mondo la giornata internazionale degli oceani l’evento istituita dalle Nazioni Unite dedicato alla sensibilizzazione sulla tutela del nostro pianeta non è importante visto che gli oceani ricoprono circa tre quarti della terra e garantiscono la sopravvivenza di 3 miliardi di persone con Un indotto pari al 5% del PIL mondiale proprio per dare visibilità al tema della salvaguardia degli oceani comignano anche l’Italia si unisce alla campagna di sensibilizzazione celebrato la giornata in varie parti del nostro paese a chiudere con una notizia di cronaca in Sicilia Ragusa una madre che faceva prostituire la figlia tredicenne in cambio di soldi o altre utilità è stata fermata dalla polizia cm e 4 clienti di età compresa tra i 30 Ei 9 annida indagini della squadra mobile coordinate dalla procura Distrettuale di Catania emerso che la piccola aveva avuto rapporti sessuali con braccianti agricoli dopo che colore Aveva lavorato sui campi i clienti Fermati sono stati venduti attraverso intercettazioni telefoniche ed era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto la linea può tornare alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa