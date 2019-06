Ultime Notizie Roma del 08-06-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla relazione da Francesco Vitale in studio nonostante le critiche di bici e Confindustria lega conferma che i minimoto sono una delle soluzioni per il reddito non si tratta di monete per me le spiega l’economista Borghini di nuovo debito ma della cartolarizzazione dei tempi lunedì vertici a 3 con Salvini Di Maio fa sapere il premier Conte Prima del Consiglio dei ministri di martedì per salire come andare avanti minimo non è ancora discusso con i promotori ma vedo delle criticità dice accordo tra Stati Uniti e Messico sui migranti sospesi darsi che sarebbero scattati lunedì il Messico schiera la Guardia Nazionale al confine sud prenderanno misure forti annunci presidente americano in Messico si impegna anche raccogliere un maggior numero di richiedenti asilo negli Stati Uniti finché non verrà completato l’iter della loro richiesta a quest’ora verranno offerte occasioni di lavoro ironia sulla intanto per un posto di Trump il presidente americano sempree lui Maya formalizzato le dimissioni da ridere dei conservatori britannici annunciate due settimane fa di fronte al fallito tentativo di ottenere la ratifica di un accordo sulla brexit vai alla guida del governo quando i tori non avranno detto un successore tra i candidati c’è anche Michael dove ministro dell’ambiente che ha confessato di aver fatto uso di droghe quando era giovane è una cosa di cui mi penso profondamente Ade storia di degrado nel ragusano una donna che faceva prostituire la figlia tredicenne in cambio di soldi ma anche solo di sigarette ovino è stata fermata dalla polizia assieme a quattro clienti di età compresa tra i 30 e gli uomini sono stati identificati attraverso intercettazioni telefoniche scattate dopo la denuncia della giovane tutti sapevano ma facevano sottolineato la procura Distrettuale di Catania picchiato con una spranga per Euro 5 giovanissimi tre ancora minorenni arrestati dai carabinieri di Rivoli nel Torinese l’aggressione avvenuta davanti ad alcuni testimoni che hanno trovato a terra il documento di uno di loro spesso durante la fuga l’episodio lo scorso aprileconvertende tornata a casa con il fratello quando la gente lo sa cerchiato al rifiuto di dare loro €2 lo hanno picchiato con una spranga ferite per la tua guarigione ci ha voluto oltre un mese Le Colline del prosecco di Conegliano e Valdobbiadene verso la lista UNESCO da Parigi è arrivata ieri sera alla risposta di tecnici di organizzazione ONU che in vista della riunione del 7 luglio in Azerbaijan hanno deciso di raccomandare che siano iscritte nella lista del patrimonio mondiale come paesaggio culturale per le qualificazioni degli Europei Mancini suona la carica siamo la nazionale italiana vogliamo andare avanti mondiali Under 20 gli azzurri battono il Mali 42 vanno in semifinale con l’Ucraina Formula 1 oggi a Montreal le qualifiche del Gran Premio del Canada ed è tutto buon proseguimento di ascolto

