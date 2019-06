Ultime Notizie Roma del 08-06-2019 ore 13:10

Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio il ministro dell’economia Tria boccia i minibot lanciati dalla lega per pagare i debiti arretrati della pubblica amministrazione il Ministero dell’Economia ha girato un parere negativo nell’interpretazione del debitore non servono nell’interpretazione della Vale ovviamente non si possono fare spiega da lei che insiste con l’economista Borghi non sarebbe nuovo debito ma cartolarizzazione di crediti esistenti argomenta il premier Conte che non c’è per lunedì vertice a tre con Di Maio Salvini in vista del Consiglio dei ministri di martedì osserva che è un’iniziativa che presenta diverse criticità a Roma manifestazione Unitaria di CGIL CISL e UIL e per rivendicare il rinnovo dei contratti un piano straordinario di assunzioni nella Pia politiche sbagliate invertire la rotta perché il governo non ha cambiato la tendenza in questi anni denuncia per la CGIL Landini sciopero generale notturno non l’esclusa giunge dalla CISL Annamaria Furlandal governo sono arrivate tante promesse 10 fatti oggi ascoltano o le lotte che faranno con l’Europa Le faranno anche con noi aggiunge per la Uil Barbagallo accordo tra Stati Uniti e Messico sui migranti sospesi darsi che sarebbero scattati lunedì il Messico Chi era la Guardia Nazionale al confine sud prenderanno misure forti Annuncia il presidente americano in Messico si impegna anche ad accogliere un maggior numero di richiedenti asilo negli Stati Uniti finché non verrà al compleanno della loro richiesta a questo verranno aperte occasioni di lavoro ironia sul web intanto per un posto di Trump in cui presidente americano sembra confondere Marte e Luna e al termine di una lite ha investito il gruppo di ragazzi di galline di un locale nel quartiere Eur a Roma è accaduto nella notte quattro i feriti di cui due trasportati in ospedale l’automobilista è stato bloccato poco dopo dalla polizia si tratta di un 23 in italiano la sottoscrizione al vaglio nei pressi di un altro locale dello stesso quartiere un egiziano di 20 anni accoltellato al fianco al termine di una lite l’aggressore è fuggito andiamo all’estero theresa May ha formalizzato le dimissioni da leader dei conservatori britannici annunciate due settimaneil fallito tentativo di ottenere la ratifica di un accordo sulla brexit resta alla guida del governo fino a quando i tori non avrà nel letto un successore tra i candidati c’è anche Michael gove ministro dell’ambiente che ha confessato di aver fatto uso di droghe quando era giovane che è una cosa di cui penso profondamente ha detto storia di degrado nel ragusano una donna che faceva prostituire la figlia tredicenne in cambio di soldi ma anche solo di sigarette vino è stata fermata dalla zia Siamo in quattro clienti di età compresa tra i 30 Ei 90 anni gli uomini sono stati identificati attraverso intercettazioni telefoniche scattate dopo la denuncia della giovane tutti sapevano ma facevano ha sottolineato la prof di tra i pali di Catania la partita delle dichiarazioni del presidente americano Trump sulla volontà di negoziare con l’iran è stata dimostrata dopo appena una settimana lo ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran commentando le nuove sanzioni americane che stavolta hanno colpito la maggiore azienda petrolchimica iraniana è aggiunto che tutti i paesi devono reagire contro una violazione così chiara del diritto internazionale e ci sono voluti 2 mesirifiuti di plastica scambiata per cibo ingerito in mare ma ora la tartaruga marina Aurora e finalmente disintossicata è pronta per il ritorno in mare l’esemplare è stato curato dal centro ricerche Ravennate dove era stato portato per un motivo Sempre più ricorrente tra le specie marine l’ingestione di plastica uno dei grandi flagelli del mare su cui oggi la giornata mondiale degli oceani accende i riflettori ed è tutto buon proseguo di ascolto a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa