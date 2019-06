Ultime Notizie Roma del 08-06-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio chi ministro dell’economia Giovanni Tria bocce minibox cui la lega aperto come ipotesi per pagare i debiti arretrati della pubblica amministrazione Questa è una cosa che sta nel loro programma il Ministero dell’Economia ha girato un parere negativo ha fermato tre margine del G20 finanziario dei Pooh cuoca penso che non interpretazione quella del debito non servono nell’altra ovviamente si fanno trattati quindi non possono essere fatte aggiunto Tria condividendo i giudizi del presidente della BCE Mario Draghi cambiamo ancora argomento andiamo all’estero gli Stati Uniti non imporranno dati in cambio il Messico si impegna a stringere i controlli al confine sui migranti in sintesi il contenuto dell’accordo raggiunto tra i due paesi che è stata annunciata su Twitter Donald Trump o poco dopo il suo rientro dal viaggio europeo Sono lieto di informare che gli Stati Uniti hanno firmato un accordo col Messico le tariffe che dovevano essere applicate dagli Stati Uniti lunedì 10sono quindi sospesa a tempo indeterminato ha scritto il presidente il Messico in cambio concordato di prendere misure forti per fermare il flusso della migrazione attraverso il Messico che verso il nostro confine meridionale questo sarà per ridurre grandemente eliminare l’immigrazione illegale proveniente dal Messico e verso gli Stati Uniti Agent cronaca faceva prostituire la figlia di 13 anni in cambio di soldi altre utilità Per questo la madre è stata chiamata dalla polizia nel ragusano insieme a quattro clienti della ragazzina di età compresa tra i 30 Ei 90 anni che sono stati identificati attraverso le intercettazioni telefoniche Milano indagini della squadra mobile coordinate dalla procura Distrettuale di Catania è emerso che la tredicenne aveva avuto rapporti sessuali con alcuni braccianti dopo che con loro Aveva lavorato nei campi la donna indagata per favoreggiamento della prostituzione in 4 uomini per violenza sessuale anche se non hanno guardato la piccola fisicamente questo perché spiega la procura il legislatore ha voluto proteggere i minori di 14 che non possono autodeterminarsi ne volere consumare un rapporto sessuale non avendo ancoraquel grado di maturità ancora cronaca andiamo in Piemonte hanno picchiato un ventenne con una spranga di ferro perché si era rifiutato di dare loro €2 gli aggressori 5 giovani dei quali minorenni sono stati arrestati dai carabinieri di Rivoli nel Torinese a incastrarli è stata la loro spavalderia l’aggressione che risale ad aprile è venuta davanti ad alcuni testimoni che hanno ritrovato a terra il documento di uno degli eventi durante la fuga nelle scorse ore militari hanno seguito le misure cautelari e ancora un’altra notizia Siamo qui per chiedere un cambiamento vero bisogna invertire la tendenza a cambiare le politiche e sociali che sono sbagliate così il segretario generale della CGIL Maurizio Landini aprendo la manifestazione unitaria del pubblico impiego in piazza a Roma che una domanda su un possibile sciopero generale notturno hai risposto Non escludo nulla Lo decideremo con Cisl e Uil se il governo vuole cambiare aggiunto ha bisogno dei Lavoratori ma oggi non hanno invertito la tendenza di questi anni la manifestazione unitaria dei Lavoratori pubblici di CGIL CISL e UILRivendica il rinnovo dei contratti un piano di assunzioni nella p.a. il futuro servizi pubblici recita lo slogan in ballo secondo i sindacati c’è Infatti proprio la Tenuta del sistema pubblico ci volete sotto ricatto non so contratto stile personale manca non perché assente non respingo accolgo più digitale meno impronte quello che si legge su alcuni degli striscioni dei capelli alzati dai lavoratori e del buon proseguimento di ascolto la linea può tornare alla regia Buona giornata estate in nostra compagnia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa