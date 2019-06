Ultime Notizie Roma del 08-06-2019 ore 17:10

Roma Daily News radiogiornale appuntamento con informazioni e buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno il ministro Tria voce ai minimoto ipotizzati dalla lega per i debiti arretrati della pubblica amministrazione e ministro dell’economia ha girato parere negativo dell’interpretazione del debito non servono nell’interpretazione valuta alternativa non si possono fare spiegata lega Insiste con l’economista Borghi sono nel contratto non sarebbero nuovo debito ma cartoleria stazione di credito esistenti argomenta ma il premier Conte che lunedì un vertice A telefonata di Maio Salvini in vista del Consiglio dei ministri di martedì osserva che è un’iniziativa che presenta diverse criticità e manifestazione Unitaria di CGIL CISL e UIL per rivendicare il rinnovo di comprarti un piano straordinario di assunzioni nella pubblica amministrazione politiche sbagliate invertire la rotta perché il governo non ha cambiato la tendenza di questi anni denuncia per la CGIL Landini sciopero generale in autunno nulla esclusoCISL Annamaria Furlan Ma dice che per domani non sono arrivate tante promesse ma zero fatti oggi affrontano o le lotte che faranno con l’Europa li faranno anche con noi aggiungere per la Uil Barbagallo languidamente ad uno striscione che definisce ironico con Di Maio e Salvini è il titolare di un negozio di via Duomo a Napoli è morto oggi dopo essere stato colpito da un pezzo di cornicione di un edificio staccato ti da quinto piano l’uomo 66 anni residente nel quartiere Stella gestione negozio di abbigliamento è morto dopo che era stato ricoverato in ospedale per il momento le news e tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa