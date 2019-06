Ultime Notizie Roma del 08-06-2019 ore 18:10

Roma Daily News radiogiornale Buonasera dalla redazione Sabato 8 giugno in studio Giuliano Ferrigno potremmo che per qualche decimale di flessibilità e con la scusa della procedura di infrazione L’Italia non abbia non ambisco ad una commissaria di rango di primo livello all’interno dell’Unione Europea che è una priorità lo dice il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia Non facciamoci mettere all’angolo della procedura di infrazione di marca che non è nell’interesse Nazionale Confindustria di lancio il pressing per i cantieri Che significa occupazione è un grande piano infrastrutturale ed entro il prossimo 17 giugno proprietari di immobili sono chiamati a pagare l’acconto per l’IMU e la tasi per il 2019 dovranno versare oltre 10 miliardi di euro e questo per il settimo anno di fila locato dalla confedilizia che con uno comunicato Ricorda che la novità principale di quest’anno i comuni a differenza del triangolo scorso potranno deliberare aumenti delle aliquote per varie tipologie sottoposte alle 2 imposte dai capoluoghi che hanno modificato le aliquote in aumento in calo ci sonoBiella La Spezia Lucca Pavia Taranto Torino Udine esercizi di essere accordo fra Stati Uniti e Messico sui migranti sospesi dati che sarebbero scattati lunedì più Onesti costiere dalla guardia Nazionale al confine prenderanno misure forti Annuncia il presidente americano in Messico si impegna anche ad accogliere un maggior numero di richiedenti asilo negli Stati Uniti in che non verrà completato l’iter della loro richiesta questura verranno offerte occasioni di lavoro in ogni caso Guarda Intanto per foto di Trump in cui il presidente americano sembra confondere Marte e la luna in chiusura torniamo in Italia lunedì alla medicina legale di Strambino provincia di Torino l’autopsia sul corpo del 24enne moldavo ucciso durante il tentativo di furto l’altra notte a Pavone Canavese così lontanamente un tabaccaio di 67 anni ora indagato per eccesso colposo di legittima difesa I commercianti di Pavone Ivrea Intanto stanno organizzando una fiaccolata di solidarietà per il tabaccaio per martedì prossimo promoter ha risentito e nei prossimi giorni è tutto grazie per averci seguito le muse e torna ma la prossima edizione

