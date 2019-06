Ultime Notizie Roma del 08-06-2019 ore 19:10

Roma Daily News radiogiornale con informazioni Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrara il ministro dell’economia Tria voce minibot ipotizzati dalla lega per i debiti arretrati della pubblica amministrazione che ha girato parere negativo nell’interpretazione del debito non servono nell’ interpretazione della normativa annunci possono fare però insiste Giorgetti torna sul paragone mi butto soldi del Monopoli ci giocavo Conosco le regole e te dai fiducia la moneta questa acquista valore con te che annuncia per lunedì è un vertice con Di Maio Salvini non serve che è un’iniziativa che ha diverse criticità più avanti fino allo sciopero generale così la segretaria generale della fp-cgil Serena sorrentina chiuso dal palco in Piazza del Popolo la manifestazione unitaria CGIL CISL e UIL per rivendicare il rinnovo dei contratti e un piano di assunzioni nella pubblica amministrazione può invertire la rotta denuncia Landini sciopero generale in autunno nulla esclude aggiunge il segretario della cgil.della Cisl di Chiara tante promesse ma ne ho fatti Ma quella è la mente ha bloccato uno striscione ironico con Di Maio e Salvini fa politica oggi Luigi Di Maio ha incontrato Beppe Grillo a Bibbona Hanno pranzato insieme discorso sulla organizzazione del Movimento abbiamo bisogno del sostegno di tutti il MoVimento 5 Stelle sono la più forte di prima è l’unica speranza in questo paese affermano Fonti del MoVimento 5 Stelle essere in chiusura accordo tra Stati Uniti e Messico migranti sospesi darsi che sarebbero scattati lunedì il Messico a schiera la Guardia Nazionale al confine tu da prenderanno misure forti Annuncia il presidente americano in Messico si impegna anche ad accogliere un maggior numero di richiedenti asilo negli Stati Uniti che non ho completato l’iter della richiesta offerta occasione di lavoro ironia sul web intanto per un posto di Trump in cui il presidente americano sembra confondere Marte e la luna è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa