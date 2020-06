Ultime Notizie Roma del 08-06-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione lunedì 8 giugno in studio Giuliano Ferrigno il maltempo che sta imperversando al nord si estende da oggi al centro-sud e parte del Sud elettronica in Lombardia friuli-venezia Giulia gialla altri 11 regioni Veneto Liguria Piemonte Emilia Romagna Toscana Marche Umbria Lazio Abruzzo Campania e Molise ieri tranne allagamenti e La Bergamasca andamento CGIL CISL e UIL proclamano per domani lo sciopero dei metalmeccanici negli stabilimenti arcelormittal in concomitanza con l’incontro tra i sindacati e Patronelli sulla vertenza nell’ex Ilva allarme di Confcommercio usura tentativi della malavita di impadronirsi delle aziende ostacolano la ripresa oggi dati Istat sulle prospettive per l’economia italiana ed è morto ieri sera in ospedale Il marocchino di 29 anni accoltellato nel po’Milano durante una lite scoppiata a bordo di un autobus secondo quanto riferito da alcuni testimoni sui mezzo della linea 91 sarebbe scoppiata la lite tra quattro stranieri per motivi ancora da chiarire in Daniela fuori lo sport e la settimana della ripartenza del calcio in attesa della serie A il 20 Giugno venerdì si torna in campo con la semifinale di Coppa Italia tra Juventus Milan tappa cruciale consiglio della FIGC di oggi che non avverranno le norme di questo inedito finale di stagione ripresa sulla quale il ministro dello Sport mette in guardia il tifo violento Non avrà alcun spazio Oggi intanto Ripa a Praga l’atletica per tutto Grazie per averci seguito l’informazione torna la prossima edizione

