Ultime Notizie Roma del 08-06-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buongiorno dalla redazione studio Giuliano Ferrigno lavora sul piano per gli Stati Generali dell’economia mentre proseguono le polemiche nella maggioranza oggi la direzione del PD tornerà sulla pressione Aumentando il raggio d’azione del modem sul premier sul Movimento 5 Stelle che invece a Conte fa scudo anticipa Intanto un primo assaggio del piano di riforme convocando oggi alla Farnesina mezzo governo regioni e imprese sul patto per l’export del made in Italy emergenza coronavirus da oggi diventa operativa in quattro regioni pilota all’App immuni per la tracciabilità delle contatti covid 19 positivi funzionerà a pieno regime su scala nazionale del 15 giugno è stato scaricato 2 milioni di Italiani rende noto Il commissario per l’emergenza Arcuri definendo il tracciamento una componente essenziale per questa fase scalano Intanto i contatticon 7 giorni e 40 all’una salgono invece 35 casi in un focolaio che superato quota 7 milioni il numero dei contagi da coronavirus accertati in tutto il mondo il numero totale delle vittime di oltre 400 2000 il paese che registra i numeri della pandemia più alto in termini assoluti pescano gli Stati Uniti con quasi 2 milioni di casi e 110503 morti seguiti dal Brasile Il Regno Unito e America Latina tutta conta 1,32 milioni di casi argentato riaprono le attività a New York se stiamo negli Stati Uniti in chiusura Minneapolis taglia i fondi alle forze dell’ordine smantella dipartimento di polizia coinvolto nella morte di George boyd fai delle incontrerà oggi a Huston la famiglia dell’acqua americano ucciso anche il senatore Romani tra i manifestanti che hanno marciato ieri sera verso la Casa Bianca bello dai Obama ai giovani americani combattere chi fomenta divisioni che diffonde falsità e tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa