Ultime Notizie Roma del 08-06-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione al microfono Giulia non Ferrigno l’informazione ma tempo in apertura le piogge Si estenderanno oggi al centro del Nord e a parte delle sud e letto arancione Lombardia friuli-venezia Giulia Veneto Liguria Piemonte Emilia Romagna Toscana Marche Umbria Lazio Abruzzo Campania e Molise ieri tranne allagamenti nella bergamasca CGIL CISL e UIL proclamano per domani lo sciopero dei metalmeccanici negli stabilimenti arcelormittal in concomitanza con l’incontro tra i sindacati e Patronelli sulla vertenza dell’ex Ilva l’allarme di Confcommercio usura e tentativi della malavita di impadronirsi delle aziende ostacola la ripresa oggi dati Istat sulle prospettive per l’economia italiana ed è morto ieri sera in ospedale Il marocchino di 29 anni accoltellato nel pomeriggio a Milano durante una lite scoppiata a bordo di un autobusquanto riferito da alcuni testimoni sul mezzo della linea 91 sarebbe scoppiata la lite tra quattro stranieri per motivi ancora da chiarire Indaga la polizia lo sport e la settimana della ripartenza di calcio in attesa della serie A il 20 Giugno venerdì si torna in campo con la semifinale di Coppa Italia tra Juventus Milan tappa cruciale di consiglio della FIGC di oggi che andate a vedere le norme di questo finale di stagione ripresa sulla quale il ministro dello Sport mette in guardia il tifo violento non avrà alcuno spazio Oggi intanto riparte a Praga l’atletica è tutto grazie per averci seguito l’informazione torna alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa