Ultime Notizie Roma del 08-06-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale dalla redazione da Roberta Frascarelli l’applicazione Money Attiva su tutto il territorio su scala Nazionale oggi inizia la sperimentazione in quattro regioni dove parte il sistema sanitario e gradualmente entreranno alle altre a livello nazionale l’ho detto la ministra dell’Innovazione Paola Pisano Unomattina su Rai1 la pappa spiegato Pisano è stata accolta bene dai cittadini che ne hanno apprezzato la semplicità di utilizzo e anche l’utilità ad oggi è stata già scaricata da più di 2 milioni di persone ha superato quota 7 milioni di casi nel mondo il numero di contagi da coronavirus contagiati dagli università americana John Hopkins e il numero totale delle vittime di 400 2699 il paese che registra i numeri della pandemia più alti in termini assoluti resta gli Stati Uniti d’Americacon quasi 2 milioni di casi e 110503 morti seguiti dal Brasile e del Regno Unito la perturbazione di origine Atlantica che sta interessando le regioni di Italia accenderà nella giornata di oggi sul centro-sud e portando piogge e temporali sulla base delle previsioni disponibili il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo che vede dalle prime ore di oggi precipitazioni diffuse localmente anche molto intense accompagnate dalle grandinate fulmini e forti raffiche di vento tundria Lazio Marche Campania Abruzzo e specie sul territorio 100 cidentale sulla base dei fenomeni in atto inoltre il dipartimento ha valutato un allerta arancione su Lombardia e Friuli Venezia Giulia ed è morto in ospedale Il marocchino di 29 anni accoltellato ieri pomeriggio a Milano durante una lite scoppiata a bordo di un autobus l’uomo identificato grazie alla tessera di accesso o unaper i poveri è stato soccorso attorno alle 19:45 all’angolo tra via Nazario Sauro e via Oldofredi secondo quanto riferito da alcuni testimoni alla polizia sul mezzo della linea 91 sarebbe scoppiata una lite tra quattro stranieri che era motivi ancora da chiarire la maggioranza del consiglio comunale di Minneapolis è la città in cui è morto la sua americano Giorgio sua valida per mano degli ha votato per avviare un processo che dovrà portare un taglio dei fondi alle forze dell’ordine e Lo smantellamento del dipartimento di polizia l’obiettivo è quello di riformarlo di ricostruire Insieme tutta la comunità un nuovo modello di sicurezza pubblica che garantisca davvero la sicurezza di tutti e per ora è tutto Grazie dell’attenzione appuntamento alle prossime ore

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa