Ultime Notizie Roma del 08-06-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Roberta Frascarelli crollo record per la produzione industriale in Germania ad aprile prima dell’allenamento delle misure di lockdown scesa del 17,9% al mese precedente l’ho in forma l’istituto di statistica destatis si tratta della peggior calo secondo le serie storiche iniziata nel 1991 a trascinare l’indice il collasso della produzione auto meno 74 * l’applicazione immuni ed Attiva su tutto il territorio su scala Nazionale oggi inizia la sperimentazione in quattro regioni dove parte il sistema sanitario gradualmente entreranno le altre a livello nazionale l’ho detto la ministra dell’ innovazione Paola Pisano a Unomattina su Rai1 ha superato quota 7 milioni il numero di contagi da coronavirus accertati in tutto il mondo secondo i dati dell’università MaryJovanotti inizia il numero totale delle vittime è di 400 2699 il paese che registra i numeri della pandemia più alto in termini assoluti restano gli stati quasi due milioni di casi e 110503 morti eseguiti dal Brasile e del Regno Unito da guardia di finanza ha arrestato 8 persone notificato il divieto di dimora nel comune di fermo ad altre due accusati a vario titolo di associazione mafiosa concorso esterno in associazione mafiosa riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori aggravato dal favoreggiamento ma chiuso l’indagine coordinata dalla dda di Palermo guidato dal Procuratore Francesco lo vuoi ha svelato gli interessi dei clan nel settore dei giochi e delle scommesse sportive e ha svelato le con alcuni imprenditori che avrebbero riciclato il denaro sporco per conto dei box che questa rata e attività economiche beni per oltre 40 milioni È stato arrestato il presuntodirettore di un 24enne accoltellato a Milano Nella notte tra il 5 e 6 giugno durante una rissa in pieno centro si tratta di Alessandro Caravita 21 anni Milanese figlio del leader degli Ultras nerazzurri Franco Caravita a individuarlo sono stati i carabinieri che nel corso di una perquisizione hanno anche sequestrato un coltello a serramanico che potrebbe essere stato utilizzato il giovane è stato riconosciuto grazie alle telecamere che hanno ripreso buona parte dei fatti avvenuti intorno alle 2:30 del 6 giugno scorso tra i tavolini all’aperto in Corso Garibaldi ed è tutto grazie per averci seguito dalla redazione Buon pomeriggio

