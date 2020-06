Ultime Notizie Roma del 08-06-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Roberta Frascarelli crollo record per la produzione industriale in Germania ad aprile prima dell’allenamento delle misure di lockdown scesa del 17,9% al mese precedente l’ho in forma l’istituto di statistica d’estate si tratta della peggior calo secondo le serie storiche iniziata nel 1991 a trascinare l’indice il collasso della produzione auto meno 64 * l’applicazione immuni ed è attiva su tutto il territorio su scala Nazionale oggi inizia la sperimentazione in quattro regioni dove parte il sistema sanitario gradualmente entreranno le altre a livello nazionale l’ho detto la ministra dell’ innovazione Paola Pisano a Uno Mattina su Raiuno ha superato quota 7 milioni il numero di contagi da coronavirus accertati in tutto il mondo secondo i dati dell’università meJohn Hopkins e il numero totale delle vittime è di 400 2699 il paese che registra i numeri della pandemia più alto in termini assoluti restano gli Stati Uniti con quasi 2 milioni di casi e 110503 morti seguiti dal Brasile e del Regno Unito la Guardia di Finanza ha arrestato 8 persone notificato il divieto di dimora nel comune di Palermo ad altre due accusate a vario titolo di associazione mafiosa concorso esterno in associazione mafiosa riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori aggravato dal favoreggiamento mafioso indagine coordinata dalla dda di Palermo guidato dal Procuratore Francesco lo vuoi ha svelato gli interessi dei clan nel settore dei giochi e delle scommesse sportive e ha svelato la visita di alcuni imprenditori che avrebbero riciclato il denaro sporco per conto dei boss sequestrate le attività economiche beni per oltre 40 milioni È stato arrestato il presuntolettore di un ventiquattrenne accoltellato a Milano Nella notte tra il 5 e il 6 giugno durante una rissa in pieno centro si tratta di Alessandro Caravita 21 anni Milanese figlio del leader degli Ultras nerazzurri Franco Caravita al lido arlo sono stati i carabinieri che nel corso di una perquisizione hanno anche sequestrato un coltello a serramanico che potrebbe essere stato utilizzato il giovane è stato riconosciuto grazie alle telecamere che hanno ripreso buona parte dei fatti avvenuti intorno alle 2:30 del 6 giugno scorso tra i tavolini all’aperto in Corso Garibaldi ed è tutto grazie per averci inseguita dalla redazione Buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa