Ultime Notizie Roma del 08-06-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale è ancora ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio lo scenario pretende scelte nuove una decisiva svolta da svolgere con gli alleati Questo è il cuore del confronto con con te in queste ore che continuerà nelle prossime settimane nessuna contrapposizione Ma la necessità Per tutti di un salto di qualità necessario così il segretario del PD Zingaretti alla direzione nazionale te mi servono risposte urgenti alle crisi industriali come mitaly Alitalia e Decreti come semplificazioni sicurezza e provvedimenti urgentissimi nel campo della Giustizia siamo un momento cruciale in cui si giocano i destini della legislatura e futuro dell’Italia aggiunge il leader del PD sono fiducioso e dobbiamo chiamare paese ricostruire la fiducia di una marcata contrazione del PIL Nel 2020 con una caduta delle 8:03 è una ripresa parziale nel 2021 ti mando un rialzo del 4 e 6% l’istituto nelle prospettive per l’economia italianacome dilagare dell’epidemia di covid 19 conseguenti provvedimenti di contenimento decisi dal governo abbiano determinato uno shock senza precedenti l’istituto prevede Inoltre una caduta per i consumi delle famiglie a cui si accompagna anche il crollo degli investimenti sul fronte del Lavoro la disoccupazione scenderà il 9 6% per effetto dell’aumento degli inattivi circa 500.000 persone Infatti hanno smesso di cercare lavoro TAR della Lombardia ha annullato l’accordo tra il Policlinico San Matteo di Pavia è la diasorin sui test sierologici è stato Dunque accolto il ricorso dell’azienda il concorrente technogenetics rappresentata dallo studio legale adiosu anche disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Corte dei Conti poiché si legge nella sentenza la fondazione San Matteo è impegnato risorse pubbliche materiali e immateriali con modalità illegittime in parte qua alla loro destinazione indisponibile il governatore della Lombardia Fontana sentito venerdì come parte offesa nell’ambito dell’indagine della procura di Milano per minacce aggravate diffamazione da quanto si prendequesto grande preoccupazione sua e dei suoi familiari per il clima d’odio di queste ultime settimane per il quale vive anche sotto scorta ad Alberto Nobili responsabile dell’ antiterrorismo Milanese Fontana anche detto di essere tranquillo nella gestione dell’emergenza a luglio l’emissione del BTP future nuovo titolo dedicato esclusivamente ai risparmiatori Retail e che il tesoro Ha messo a punto per finanziare non solo l’emergenza della vendemmia ma soprattutto la ripresa del paese il lancio è previsto dal 6 al 10 luglio BTP future avrà una cadenza compreso tra 8 e 10 anni quindi più lunga rispetto ai BTP Italia e non è indicizzato ma prevede un meccanismo di cedole crescenti nel tempo è un premio finale calcolato sul tasso di crescita annuale medio del PIL e torniamo a parlare di scuola decreto rilancio ne abbiamo parlato è fatto il punto con il presidente del sindacato ANIEF lo fa cifico ha chiesto di modifica al cosiddetto decreto bilancio è stato approvato il decreto scuola e convertiti in legge mia ricomincianuova richiesta del sindacato sempre inerenti i problemi della scuola perché l’apertura delle scuole a settembre con queste risorse attuali sia umane sia strumentali non è scontata non è scontata la scuola ha bisogno di più classi ha bisogno di più insegnanti di più collaboratori scolastici e ai plessi Quindi bisogna fare un investimento grande sulla scuola bisogna cominciare a chiamare a parlare di numeri diversi cominciare aumentare quel numero di 12000 già previsto dal governo o farlo diventare con in più trasformarla 120.000 almeno per iniziare ANIEF lo studio Come disattivare c’ho pensato che per partire le scolastico Rezza ci vogliono almeno 330 mila tra insegnanti e personale ATA ed educativo quindi evita invece devono essere molte molte più classi da attuale dimensionamento degliE del rapporto alunni docenti alunni personale ATA non ci permette di riaprire in sicurezza tutte queste cose le abbiamo affrontato sotto forma di proposte emendative alle parti del decreto che riguardano appunto la scuola e l’edilizia scolastica ma anche l’università e ricerca yafham dobbiamo presentato degli emendamenti specifici anche per reclutare per esempio altri 500 docenti nel nella fama è ancora ricercatori degli enti di ricerca dell’università Quindi assisteremo al dibattito parlamentare ora Aspettiamo di vedere il voto sugli emendamenti la scuola universitaria in generale settore dell’Istruzione rimangono al centro del dibattito politico del dibattito parlamentare ed è tutto buon proseguimento di ascolto

