Ultime Notizie Roma del 08-06-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale augurio di una buona serata dalla redazione da Francesco Vitale in studio La proposta della commissione europea per una revisione del budget pluriennale next generation euro sono decisivi l’ho detto al Parlamento Europeo la presidente della BCE Christine lagarde Aggiungendo che sarà importante adottare velocemente questo pacchetto per lagarde per il programma di acquisto titoli della BCE per l’emergenza pandemiche lo strumento più adeguato per accostare l’impulso di politica monetaria anche sottolineato che la spesa Europea dovrebbe puntare a ristabilire la parità di condizioni sostenere più colpiti dalla crisi comitato di esperti guidata da Vittorio colao ha consegnato la Presidenza del Consiglio il rapporto finale il piano profondo direttivi generali e sei ambiti fondamentali per il rilancio imprese lavoro infrastrutture ambiente turismo arte cultura pubblica amministrazione istruzione ricerca e competenze individualiL’opposizione chiede che il piano sia presto reso pubblico e nell’ultimo sondaggio della CNN sulla corsa presidenziale nel pieno delle proteste per la morte di George Floyd Joe biden sacca Donald Trump di 14 punti ma non aveva mai avuto 55 41% rispettivamente livello più alto e più basso nelle rilevazioni della tv Non solo il 38% approva l’operato presidenziale del Tycoon a mentre il 56 se lo boccia È il peggior Rating dal gennaio 2019 analogo a quello di Jimmy Carter George dabliu Bush nello stesso momento negli anni in cui non riuscirò a essere rieletti lo scenario per tende scelte nuove una decisiva svolta svolgere con gli alleati Questo è il cuore del confronto con con te in queste ore che continuerai nelle prossime settimane nessuna contrapposizione Ma la necessità Per tutti di un salto di qualità necessario così il segretario del PD Zingaretti alla direzione servono risposte urgenti alla crisi industriali come l’Italia l’Italia e Decreti come semplificazioni sicurezza e provvedimenti urgentissimi nel campo della Giustizia Siamo a un momento cruciale in cuigioco dei destini della legislatura il futuro dell’Italia aggiunge il leader del PD sono fiducioso dobbiamo chiamare paese ricostruire la fiducia il consiglio federale della FIGC approva la delibera per il piano B in caso di nuovo definitivo stop al campionato di serie A con 18 voti a favore e tre contrari passa la proposta del presidente Gravina sia i play-off e playout che ci saranno le date utili per rispettarli Se invece non ci fosse tempo sufficiente ti farebbe ricorso algoritmo per stabilire le retrocessioni le qualificate in Europa con Lardo ritmo niente assegnazione dello scudetto Gravina ha vinto il cazzo di mostra coerenza l’estate Prevedo una marcata contrazione PIL Nel 2020 con una caduta del 8:03 % è una ripresa parziale nel 2021 cena hanno il rialzo del fattore sei d’istituto nelle prospettive per l’economia italiana di marca come il dilagare dell’epidemia di covid 19 i conseguenti provvedimenti di contenimento decisi dal governo abbiano determinato uno shock senza precedenti l’istituto prevede Inoltre una caduta per i consumi delle famiglie a cui si accompagna anche il crollo degli investimenti sul fronte del Lavoro la d96 per effetto dell’aumento degli inattivi circa 500.000 persone Infatti hanno smesso di cercare lavoro Il TAR della Lombardia ha annullato l’accordo tra il Policlinico San Matteo di Pavia è la diasorin sui test che oggi ci è stato Dunque accolto ricorso dell’azienda concorrente technogenetics rappresentata dallo studio legale abiotici sarà anche disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Corte dei Conti poi che si legge nella sentenza la fondazione Matteo è impegnato risorse pubbliche materiali materiali con modalità e legittime e sottraendoli in parte qua alla loro destinazione indisponibile New York e si risveglia dal da 1 a 100 giorni esatti dal primo caso di coronavirus alla Grande Mela riapre dentro ufficialmente nella fase 1 circa quattrocentomila persone Tornano oggi al lavoro nelle costruzioni in anche nelle vendite al dettaglio in Mosca da domani lancia la fase III con una serie di aperture che decretano la fine del download Annuncia il sindaco sobyanin Mosca ritorna alla normalità dice presentando il piano E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto e lavoribuona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa