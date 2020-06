Ultime Notizie Roma del 08-06-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio lista di una marcata contrazione del PIL Nel 2020 con una caduta del 8:03 % una ripresa parziale nel 2021 ti mando il rialzo del 4:06 % l’istituto nelle prospettive per l’economia italiana rimarca come dell’epidemia di covid 19 i conseguenti provvedimenti di contenimento decisi dal governo abbiano determinato un impatto profondo uno shot senza precedenti la cui quantificazione è connotata da Ampi livelli di incertezza rispetto alle precedenti Stime sul 2020 nel complesso la revisione al ribasso del PIL è stata fare a circa 9 punti percentuali l’Istat prevede una marcata contrazione del PIL Nel 2020 una ripresa parziale Nel 2020 nell’anno corrente la caduta del PIL sarà determinata prevalentemente dalla domanda interna al netto delle scorte condizionata dalla caduta dei consumi delle famiglie della spesa delle amministrazioni pubblicheanche la domanda estera Netta e la variazione delle scorte sono attese per fornire un contributo negativo alla crescita La proposta della commissione europea di un quadro finanziario pluriennale riveduto dimesso Generation europeo sono decisivi non dobbiamo dimenticare che la più grande emissione sovranazionali neuro mai annunciata che associato alla proposta potrebbe anche avere un impatto positivo sul ruolo internazionale dell’Euro sarà importante adottare questo il pacchetto in maniera rapida lo dice la presidente della BCE Christine lagarde durante l’edizione del Parlamento Europeo 2 m s non raccomanda l’uso di guanti da parte delle persone in comunità l’uso di guanti poi Infatti aumentato il rischio di infezione dal momento che può portare alla autocontaminazione o alla trasmissione ad altri quando si tocca Le superfici contaminate quindi il viso lo chiarisce l’organizzazione Mondiale della sanità in una sezione del sito web con domande e risposte su mascherine e guanti e la il comitato di esperti in materia economica eguidata da Vittorio colao ha consegnato alla Presidenza del Consiglio il rapporto finale sul lavoro effettuato dalla data del tuo insediamento lo scorso 10 aprile in questa seconda fase si legge in una nota Il comitato è stato chiesto di suggerire visione iniziative atte a facilitare rafforzare la fase di rilancio post covid 19 e torniamo a parlare della app immuni il commento con l’avvocato Giulio bacosi Giuditta ex magistrato presidente di democrazia nelle regole che respinge il concetto di dovere immune È infatti una voce di origine latina composta dalla particella TIM consenso negativo e dalla parola munem derivante da mousse che vale obbligo dovere servizio comune significa Allora singolarmente dovere condivisocontrario esente da 120 e uffici siamo Dunque dinanzi a un singolo dei casi in cui per tentare di rimanere immuni da un virus abbiamo a disposizione è un’app da qui etimologia il concetto di esenzione da obblighi e da dove è un autentico scherzo della lingua che ci ricorda dritti dritti piuttosto a quel dovere di solidarietà sociale In questo caso c’è scritto l’articolo 2 della Costituzione e che non dobbiamo mai stancarci di fare costantemente riabbracciare alla nostra mente di cittadini nessuno di noi finché convivere Ancona potrà dirsi davvero immune da Oakley atteggiandosi piuttosto comune nei documenti e come tale partecipe e consapevole di obblighi e doveri condivisi che vanno rispettati che l’interesse che ci circonda prima ancora che mi interessi di ciascuno di noi ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa