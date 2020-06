Ultime Notizie Roma del 08-06-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio partiamo con il coronavirus le news di oggi sono 280 i nuovi casi 65 Morti nelle ultime 24 ore in tutto il mondo i casi registrati finora sono 7 milioni il numero totale delle cime di oltre 400 2000 l’Istat parla di un boom degli attivi nei primi quattro mesi dell’anno crollano i consumi così come si registra una brusca frenata degli investimenti intanto lavora sul piano per gli Stati Generali dell’economia mentre proseguono le polemiche nella maggioranza oggi la direzione del PD Torna sulla questione da oggi diventa anche per chi va in quattro regioni pilota la app immuni per la tracciabilità dei contatti covid 19 positivi funzionerà a pieno regime su scala nazionale del 15 giugno ha superato quota 7 milioni il numero dei contagi da coronavirus accertati tutto il mondo il numero totale delle vittime di oltre300 2000 il paese che registra i numeri della pandemia più alto in termini assoluti restano gli Stati Uniti con quasi 2 milioni di case 110503 morti seguiti dal Brasile del Regno Unito l’America Latina tutta conta 1,32 milioni Oggi intanto riaprono le attività a New York mentre la Nuova Zelanda si dichiara libera dal virus parlavamo di teste sierologici giudici hanno anche disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Corte dei Conti perché la fondazione dell’ospedale avrebbe impegnato risorse pubbliche materiali e materie con modalità e legittima il presidente della fondazione San Matteo Alessandro Venturi dice faremo appello con urgenza al Consiglio di Stato per la riforma della sentenza di primo grado di cui chiederemo la sospensiva convinti della bontà dell’opera La società dice male interpretato d’accordo faremo ricorso le proteste in di George Boy di Napoli Santeramo dipartimento di polizia Trump legge ordine la cittàvenuto omicidio del 46enne afroamericano durante un arresto Si prepara a tagliare i fondi sull’onda delle proteste della campagna the found the police anche New York fronte a fare una mossa analoga non togliere fondi e pulire la polizia la sinistra radicale democratici diventata pazza replica il presidente statunitense oggi biden incontra le famiglie di Florida Huston intanto roba una pelle giovane combattere contro chi commenta divisione ed è tutto a voi tutti l’augurio di una buona serata e un buon proseguimento di ascolto

