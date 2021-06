Ultime Notizie Roma del 08-06-2021 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giulia Ferrigno Volevo dire vaccini anti covid in primo piano perché nelle Marche si prevede di iniziare nell’ultima settimana di settembre la terza dose ad esempio per il personale sanitario che è stato in Prima di essere vaccinato lo riferisce l’assessore regionale alla sanità che spiega è acclarato che la copertura vaccinale dura circa 9 mesi intanto la di partenza in Italia è iniziata da lunedì il nostro paese sarà quasi completamente in zona Bianca cadrà il coprifuoco resterà invece alle 24 nelle zone Gialle la cronaca è stato arrestato avvocato Pietro amara dalla guardia di finanza nell’ambito di un’inchiesta sull’ex Ilva coordinata dalla Procura della Repubblica di Potenza nella quale è coinvolto Anche l’ex procuratore di Taranto ti avevano messo in atto Un incessante attività di raccomandazione Persuasione sollecitazione in favore del giudice sui membri del CSM su persone ritenute in grado di influire su questi ultimidella pubblicazione di posti direttivi Vacanti di interesse fra questa Procura Generale di Firenze la Procura della Repubblica di Taranto ed altri per il capo della procura Ionica È stato disposto l’obbligo di dimora a Bari a quanto si apprende l’ordinanza comprende anche misure cautelari nei confronti di Altri indagati a Reggio Emilia si accelera per l’estradizione dalla Francia del ventottenne uno dei Cugini di Samanà passa la diciottenne scomparsa della batteria che si presume essere stato ucciso dalla famiglia per essersi opposta ad un matrimonio combinato in patria più giovane parente è stata arrestata una settimana fa in Francia mentre tentava di raggiungere Alcuni parenti in Spagna lui assieme ad un altro cugine allo zio Ho ritenuto l’esecutore materiale del delitto è ancora ricercato sono stati i primi indagati per essere scomparsi nel primo video sospetto di preso dalle stesse telecamere vicino alla Cascina di famiglia 30 al 29 aprile in cui con due pale un piede di porco un secchio contenente un sacco azzurro si dirigono verso la campagna per gli inquirenti in quel momento avrebbero preparato il luogo per nascondere il corpo senza vita della povera Samanà e sonoquesta mattina Intanto le ricerche anche del cadavere della giovane della zona agricola di Novellara torna alla casa della famiglia dove gli inquirenti sono convinti sia stato occultato il corpo sul campo di cani molecola andiamo in Francia in chiusura due persone sono state fermate nel sud-est del paese dopo che il capo dello Stato macrona è stato aggredito con uno schiaffo durante un bagno di folla il presidente impegnata in questi giorni una serie di visite in diverse regioni della Francia ripreso da alcuni passanti e postato sui social network e l’accaduto è stato confermato dalle Lisa è tutto grazie per averci seguito le news e torna nella prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa