Ultime Notizie Roma del 08-06-2022 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati a d’asporto Da Francesco Vitale a Sister l’Ucraina nell’esportazione di milioni di tonnellate di grano e generi alimentari attualmente bloccati nei suoi silos è un’emergenza il premier Mario Draghi ha discusso di questo problema con il presidente Putin e presidente di les che l’Italia sostiene gli sforzi del logo dell’Unione Europea per affrontare questo problema così il ministro degli Esteri Di Maio ore prima dell’incontro dei suoi omologhi di Russia e Turchia nel quale si disputerà la creazione di corridoi per sbloccare le persone di grano dal Ucraina e disinnescare così una crisi alimentare mondiale in modo chiave resta lo sminamento del Mar Nero draghi sarà stasera a Parigi da Macron oltre 1000 Combattenti che si erano Arresi alla acciaieria dott Mario Paolo sono stati trasferiti Russia per essere interrogati dalle forze dell’ordine gli investigatori hanno in programma di portare altri prigionieri in Russia in futuro avrò è venuto la tassa e chi ha detto che sta lavorando per la restituzione di tutti i prigionierialcuni parlamentari Russia fermano che dovrebbero essere processati due ospedali sono stati distrutti dai bombardamenti russi a Verdone sterwins nell’ucraina orientale lo dimostrano immagini satellitari pubblicata dalla CNN sul tetto di uno degli ospedali era stata dipinta una grande Croce Rossa il rabbino capo di Mosca pinchas Golf V GT Dalla Russia con la moglie verso l’Ungheria dopo essere stato sottoposto a pressioni per sostenere la pressione dell’Ucraina lo rende noto a Vital C goldsmith nuora del rabbino che lavora come giornalista negli Stati Uniti del ex che non c’è un libro dei carnefici che documenterà i crimini di guerra russi parliamo di fatti Concreti in individui concreti colpevoli di crimini Crudeli concrete contro gli ucraini la polizia arrestato per scambio elettorale politico mafioso l’ex consigliere Provinciale Pietro Polizzi uno dei candidati di Italia al consiglio comunale di Palermo per elezioni di domenica prossima secondo la procura per essere eletto avrebbe stretto un patto con il dell’uditore i costruttori Sansone storici alleati dei capo mafia Totò Riina arrestato anche a gruppicanzone fratello di Gaetano proprietario della villa di quirina Passo gli ultimi mesi prima del resto nel 1993 c’è anche la mancanza di acqua e parte per l’equipaggio tra le rivendicazioni che hanno spinto più assistente di volo di Ryanair a inviare lo sciopero previsto per oggi si fermeranno anche easyJet e Volotea riattivata la linea dell’alta velocità Roma Napoli interrotta da venerdì stamani potrà riprendere la normale il programma dei freni sia fra le due città che nei loro nodi ferroviari l’economia italiana continuerà a crescere sia quest’anno che il prossimo ma ci sono elevati rischi al ribasso che potrebbero minare le attuali previsioni lo afferma lista tagliando sul pila più 2,8% nel 2022 secondo la banca mondiale la crescita rallenta a livello globale di azione Nomentano salario minimo accordo sulla direttiva Europea ma senza obblighi per pesi come è oggi la giornata mondiale degli oceani indetta dall’onu 30 anni fa e che quest’anno Chiama ciascuno nel proprio piccola riparare i danni che l’umanità continua a infliggere la vita Marina maltempo oggi allerta Gialla in Abruzzo BasilicataMolise Puglia caldo oggi e domani nessun bollino rosso giallo per le città italiane Sport prima vittoria in Nations League dell’Italia ora in testa al girone A Cesena battuta da 1 l’Ungheria con gol di barella i pellegrini nel primo tempo con la ripresa autorete di mancini in tribuna anche il presidente ungherese orban qualche disordini creato in città dai 1.500 Ultras magiari moltissimi in maglia nera tennis oltre 2 mesi dall’ operazione alla mano berrettini torna oggi in campo a stoccata ed era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa