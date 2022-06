Ultime Notizie Roma del 08-06-2022 ore 17:10

romadailynews radiogiornale e ben ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio un’auto Si è lanciata contro un gruppo di persone a Berlino capitale della Germania causando la morte di una persona esperimento di diverse persone a confermarlo alla villa è stata la polizia locale a mezzo secondo quanto riporta via Wilton tedesco di 29 anni piano la vita intima di centinaia di privati cittadini bambini compresi hackerando i sistemi di videosorveglianza installati nelle loro abitazioni negli spogliatoi di piscina e palestra negli studi medici poi vendevano le chiavi di accesso le immagini per poche decine di euro consentendo migliaia di utenti di spiare le persone delle loro vite per pubblicizzare le immagini utilizzavano una chat su telegram in cui pubblica uno spezzone di pochi secondi di video di gruppi attivi dal 2019 contavano diverse centinaia di iscritti nella sezione VIP mentre il gruppo Premium aveva circautenti 11 le persone indagate in tutta Italia dalla polizia postale membri di due diversi gruppi criminali c’è la possibilità di una ripresa del negoziato tra Russia e Ucraina per arrivare al fuoco lo ha fatto sapere il ministro degli Esteri turco mevlut cavusoglu come riportano da durante una conferenza stampa congiunta da crack l’omologo Russo sergej lavrov sono trascorsi 6 anni dalla notte di quel 31 maggio 2016 quando la stilista Carlotta benusiglio viene trovata impiccata un albero dei Giardini di Piazza Napoli a Milano aveva 37 anni dopo un’inchiesta è un procedimento molto complesse travagliati questa mattina il Gup e Raffaella Mascherino ha condannato l’ex fidanzato della vittima Marco Venturi a 6 anni di reclusione per morte come conseguenza di altro reato lesione e storia non si ferma la crema di violenza contro le donne l’ultimo episodio stamattina alla periferia di Vicenza dove una 42enne di origine serba Lidia milinkovic stato ucciso a colpi di pistola dall’ex compagno l’omicidio avvenutoL’uomo in Puglia sarebbe pericolosa e ramato anche di esplosivi ed è tutto per il momento buon proseguimento di ascolto

