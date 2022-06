Ultime Notizie Roma del 08-06-2022 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio una donna di 42 anni di origine serba Livia milinkovic stata uccisa a Vicenza colpa di pistola dall’ex compagno l’omicidio avvenuto in strada nel quartiere Gogna un’area periferica della città ai piedi dei colli in tutto il Veneto è l’uomo che secondo gli investigatori armato è pericoloso dandosi alla fuga ha fatto esplodere due ordini sono qui natura sono ancora in corso degli accertamenti un’auto ha investito diverse persone nel cuore Berlino charlottenburg almeno una persona è morta mentre secondo i vigili del fuoco intervenuti i feriti sarebbero 12 l’automobilista anche tentato la fuga ma poi è stato arrestato non è chiaro Se sei stato un gesto volontario la vittima è un insegnante che si trova insieme ai suoi alunni siamo pronti a lavorare per mettere in sicurezza l’uscita delle navi dai porti del Ucraina lo ha affermato il ministro degli Esteri Russo serghei lavrovuna conferenza stampa congiunta ad Ankara Colombo Russo mevlutcavusoglu secondo la Turchia l’Ucraina è pronta garantire il passaggio dei mercantili attraverso il mar Nero la Russia ha dato la prof non attaccherà secchi e inizierà attività di sminamento presso i suoi posti per far passare navi che trasportano il grana voltiamo pagina ma rimaniamo a della guerra in Ucraina che entro domani il tuo 105o giorno la crisi alimentare del grano Ucraina è frutto di un freddo insensibile calcolato assedio di Putin ad alcuni dei paesi e delle persone più vulnerabili del mondo Il cibo è diventato parte della nazionale del terrore del Cremlino lo ha detto il presidente della commissione europea Ursula von der leyen intanto secondo il Capo militare regionale di Lugano per giga e tu non si arrenderà trivellone ci Russi vogliono catturare la città entro il 10 giugno perderai Ski oltre 31 mila soldati russi sono già morti nei Ucraina ogni giorno la Russiapaga quasi 300 vite dei suoi soldati per una guerra totalmente insensata portiamo ancora pagina la polizia Ha scoperto e smantellato dei gruppi criminali che spiavano ignari cittadini l’operazione che ha interessato 10 città su tutto il territorio nazionale si è conclusa con altrettante perquisizioni domiciliari informatiche con il sequestro di un ingente quantità di materiale in formato il sistema criminale era finalizzato alla violazione mediante intrusioni informatiche di impianti di videosorveglianza in casa per essere piscine passavano €20 per guardare in diretta le immagini in un determinato impianto di sorveglianza E questa era l’ultima notizia ti auguro una buona serata e un buon proseguimento di ascolto

