Ultime Notizie Roma del 08-07-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale di nuovo dalla redazione in studio Roberta Frascarelli via libera dal governo di Malta lo sbarco dei 65 migranti a bordo della Concordia la nave si sarà poi tu ti ricordo Cati in altri paesi europei per sapere il premier giostra Mosca dura lo scontro fra la Ormeggi Mediterranee Ministro dell’Interno Salvini giorno dopo la pacco del veliero alexej foto a Lampedusa la nave è stata sequestrata perquisita il capo missione Erasmo Palazzotto anche lui tra gli indagati e la portavoce Alessandra sciurba attaccano stata una chiara volontà politica di non darci altra possibilità Salvini voleva il nostro scalpo una scossa di terremoto magnitudo 3.2 stata registrata alle 23:09 di ieriprovincia di Udine secondo i rilevamenti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia il Sisma ha avuto ipocentro a 4 km di profondità ed epicentro a verzegnis se non si hanno danni a persone o cose le colline del prosecco di Conegliano e Valdobbiadene Da oggi sono patrimonio mondiale dell’umanità dell’Unesco grazie alla loro bellezza paesaggistica culturale agricola unica e al gran lavoro promozionale di squadra del sistema paese lo annuncia su Twitter il ministro degli Esteri Enzo milanesi gli Stati Uniti d’America si confermano campionesse del mondo di calcio in finale l’Olanda Battuda 20 con le reti di Rapino su rigore al sessantunesimo e la bella al 69esimo per lei statunitensi il quarto titolo iridato di vinti nel 1991 1999 e 2015 ed è tutto per ora Grazie dell’attenzione appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa