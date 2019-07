Ultime Notizie Roma del 08-07-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Bentrovati la redazione in studio Roberta Frascarelli secondo mini sbarco di migranti a Lampedusa nel giro di poche ore una piccola imbarcazione è stata intercettata intorno all’una dalla motovedetta dei Carabinieri a circa un miglio dalla costa con 19 persone a bordo e tutte di origini tunisine gli extracomunitari sono stati trasbordati su una motovedetta della Guardia Costiera accompagnati importo dado sono stati trasferiti nel centro di accoglienza di Contrada imbriacola ieri sera altri 10 migranti erano stati bloccati a terra dopo essere approdati con un bacino a Cala Galera la Grecia rialzerà di nuovo la testa con orgoglio lo ha detto il vincitore delle elezioni in futuro premier Greco misto Takis secondo quanto riporta la BBC onlinevia del Leicester premier ha sottolineato che le lezioni gli hanno dato un forte mandato per il cambiamento aggiungendo però che sarà il primo ministro di tutti perché i greci sono troppo pochi stare divisi aiutato da una forte economia Donald Trump ha visto salire sull’ indice di approvazione a livello più alto della sua presidenza dal 39% di aprile al 44% di luglio e secondo un sondaggio di Washington Post edisi Muse tra gli elettori registrati la percentuale passa dal 42 al 47% la maggioranza comunque Lisa prova il suo operato il 53% la procura di Venezia come atto dovuto aprire un fascicolo tu lo sbandamento di una nave a Venezia causa del maltempo lo rendono noto fonti accreditate della magistratura sul fascicolo al momento non si sarebbe intestazione di reato nel di nomi l’indagine si baserebbe su testimonianze video in rete web ma tutto è vincolato dallaera proprio ufficiali di tutti gli enti responsabili a diverso titolo della Navigazione in laguna l’attore Cameron Boyce giovanissima Star della serie televisiva di Disney Channel è morto a 20 anni e con un cuore profondamente pesante che ti riporta questa notizia ha detto un portavoce a nome della famiglia citato da lei butti il giovane morto nel sonno a causa di un attacco risultato è una condizione medica in corso per l’attuale era in cura borsa ha recitato in gesti un programma televisivo su una ragazza di una piccola città interpretato da Debby Ryan che lavora la baby-sitter per una famiglia benestante dopo essersi trasferita a New York poi sarà uno dei bambini della famiglia ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa