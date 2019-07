Ultime Notizie Roma del 08-07-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale puntamento con il buongiorno della redazione Caprile Luigi in studio in apertura nuovo sbarco di migranti a Lampedusa una piccola imbarcazione è stato intercettato dai carabinieri a circa un miglio dalla costa 19 per bordo tutti di origini tunisine sono state trasferite nel centro di accoglienza dell’isola ieri sera altri 10 migranti erano stati bloccati a terra dopo essere approdati con un barchino sono invece mercati a Malta i 65 migranti a bordo della curdi e verranno tutti ricollocati in altri paesi dell’Unione Europea la nave del Lago n g a comunicato che sta già tornando nella zona di ricerca e soccorso indagati Intanto il capitano il capo missione della Alex Il Veliero della Mediterranea sequestrata Si preannuncia in salitanotizie di oggi pomeriggio a Palazzo Chigi sulle auto nomine contestare ha chiamato a mediare tra una lega che vuole accelerare ad ogni costo sul dossier è un Movimento 5 Stelle che su alcuni punti come le lezione non ha alcuna intenzione di cedere e poi ci sono le tensioni sul fronte migranti con il vicepremier leghista che accusa di essere stato lasciato solo nella sua battaglia sui porti chiusi il MoVimento 5 Stelle che contrattacca il governo studia Intanto un Piano Triennale per la flat tax che parte Nel 2020 con un taglio delle tasse per i redditi fino a €50000 e tenga conto di un quoziente familiare Chiriaco stranizzata Chissà la guida della Grecia il 51enne leader del partito di centro destra né a democrazia condotto la sua compagna ad una netta Vittoria che mette fino all’era della sinistra al governo di Alexis tsipras e apre le porte ad un periodo di riforme lavorerò duramente per tutti i greci e le greche anche per quelle cheche hanno buttato ha promesso mi insulta Kiss rilanciando su meno tasse salari più alti e più investimenti rialzeremo di nuovo la testa con orgoglio ha detto il neo capo del governo ora in laguna una bufera di vento e pioggia ha spinto la nave da crociera Costa Deliziosa di Costa Crociere a pochi passi dal bacino di San Marco la prua della nave è arrivato a sfiorare Uno yacht ancorato e alcune imbarcazioni del Servizio Pubblico impatto evitato Ma la paura perché assistito all’accaduto è stata tanta Toninelli annunciato di aver disposto l’immediata i pezzi mentre la procura aprirà un fascicolo è tutto per il momento Vi auguro una buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa