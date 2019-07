Ultime Notizie Roma del 08-07-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione per ritrovate l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio vertice questo pomeriggio a Palazzo Chigi sulle autonomie la lega vuole accelerare ad ogni costo sul dossier il MoVimento 5 Stelle alcuni punti come l’istruzione Non ha alcuna intenzione di cedere e poi ci sono le tensioni sul fronte migranti con il vicepremier leghista che accusa di essere stato lasciato solo nella sua battaglia sui porti chiusi il MoVimento 5 Stelle che contrattacca si studia Intanto un Piano Triennale per la flat tax che parta Nel 2020 con un taglio delle tasse per redditi fino a €50000 e tenga conto di un quoziente familiare cabina fatto sapere abbiamo invitato per lunedì 15 luglio tutti gli attori economici principali per preparare una manovra economica insieme quindi saremo pronti per quello ha detto il Ministro dell’Internoscontro con Nuova Delhi nell’udienza dell’area del tribunale arbitrale internazionale chiamato a decidere sulla giurisdizione del caso che coinvolge due Maro italiani della morte di due pescatori indiani scambiati per pirati l’ambasciatore azzarello ricorda che Latorre e girone sono funzionari dello Stato italiano e spiega le ragioni per cui l’Italia Rivendica La giurisdizione Aggiungendo che ha gli occhi dell’India non c’è presunzione d’innocenza il rappresentante indiano replica sostenendo che l’India e due suoi pescatori sono le vittime di questo caso Ciriaco servizio taxi leader di Nea democrazia e delle elezioni in Grecia durerà oggi da nuovo premier è fedele alla promessa di mettersi subito al lavoro fatto in nottata già domani dovrebbe presentare la lista dei ministri rialzeremo la testa con orgoglio promette risulta chi sei rilanciando su meno tasse salari più alti e più investimenti Intanto c’è stato un nuovo sbarco di migranti a Lampedusa in 19 sono sbarcati tutti di origineche poi sono stati trasferiti nel centro di accoglienza ieri sera altri 10 migranti erano stati bloccati dopo essere approdati con un barchino sbarcati a Malta invece 65 della curdi verranno ricollocati in altri paesi dell’Unione Europea il papà celebra in Vaticano la messa del sesto anniversario della sua visita a Lampedusa Salvini rispondere critiche della ministra trenta sull’uscita dalla missione Sophia replicano i numeri è tutto dalla redazione Vi auguro una buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa