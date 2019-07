Ultime Notizie Roma del 08-07-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con formazione Buon pomeriggio dalla redazione Gabriella Luigi in studio nel pomeriggio di oggi vertice A Palazzo Chigi sulle autonomie la lega vuole accelerare ad ogni costo sul dossier il MoVimento 5 Stelle su alcuni punti istruzione Non ha alcuna intenzione di cedere poi ci sono le tensioni sul fronte migranti con il vicepremier leghista che accusa di essere stato lasciato solo nella sua battaglia sui porti chiusi il MoVimento 5 Stelle e contrattacca si studia Intanto un Piano Triennale per la flat tax che parta Nel 2020 con un taglio delle tasse per redditi fino a €50000 e tenga conto di un quoziente familiare e ministro Salvini sapere abbiamo invitato per lunedì 15 luglio tutti gli attori economici principali per preparare una manovra economica insieme quindi saremo pronti per quella data ministro che ha firmato una nuova direIVA in tema di scorta in un anno informa una nota vi saranno 49 dispositivi in meno con 203 agenti assegnate da altri servizi un taglio contestuale di auto blindate il titolare del la firma tuteleremo solo che davvero rischio l’obiettivo Infatti viene specificato e rendere più efficiente il servizio sia per il personale impiegato che per le risorse utilizzate kemem argomento Deutsche Bank correre in corsa Dopo la presentazione del piano di ristrutturazione più grande della sua storia con uscita di 18 mila dipendenti una Bad Bank da 74 miliardi di euro il titolo a Francoforte Guadagno al 3% Moody’s conferma intanto Rating A3 il piano viene definito un positivo passo avanti verso un modello più sostenibile bilanciato del gruppo Laus Luca resta Tuttavia negativo a causa della significativa sfida che la sua situazione in un contesto per i prossimi anni i tassi di interesse bassi oa02 information commissioner’s Office l’autorità britannica per la privacy e la protezione dei dati auna maxi multa da 183 milioni di sterline oltre 200 €4000000 per la compagnia aerea britannica British Airways dopo l’attacco di Agar subito l’anno scorso in cui sono stati carpiti dati e coordinate delle carte di credito di 380 mila passeggeri è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa