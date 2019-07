Ultime Notizie Roma del 08-07-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio della redazione Gabriella Luigi in studio o per Dio nessuno è straniero I migranti sono persone e non una questione sociale nessuno può esimersi dal aiutarli a saya verso viaggio Lampedusa il pontefice celebre Vaticano una messa per migranti il soccorritore lancia un forte richiamo per quelli che definisce il simbolo di tutti gli scartati della società globalizzata sull’isola siciliana venuto un altro sbarco 19 migranti dopo 10 arrivati ieri sera il 65 della Alan kurdi invece sono sbarcati a Malta verranno tutti ricollocati in altri paesi dell’Unione il ministro Salvini risponde alle critiche della ministra trenta Sono uscita dalla missione Sophia replicano i numeri non faccio polemiche altri sono un po’ nervoso te ti ha detto il Ministro dell’Interno oggiintanto perdite Palazzo Chigi sulle autonomie la lega vuole accelerare sul dossier il MoVimento 5 Stelle su alcuni punti come l’istruzione Non ha alcuna intenzione di cedere ottimismo del leader vista secondo cui sarà tutto in discesa mentre il governatore Lombardo Fontana si dice convinto che oggi debba arrivare una risposta dal Movimento 5 Stelle si osserva che la corda potrà arrivare in tempi anche brevi ma andrà fatta una trattativa ulteriore rispetto alle spese esagerate di Certe regioni si studia Intanto un Piano Triennale per la flat Tax per il ministro Salvini sarà pronto entro il 15 luglio l’incontro con gli attori economici principali scontro con Nuova Delhi nell’udienza L’Aia del tribunale arbitrale internazionale ha chiamato a decidere sulla giurisdizione del caso dei due Marò italiani e la morte di due pescatori indiani scambiati per pirati l’ambasciatore azzarello ricorda che Latorre e girone sono funzionari dello Stato italiano e spiega le ragioni per cui l’Italia Rivendica La giurisdizionegli occhi dell’India non c’è presunzione di innocenza il rappresentante indiano replica sostenendo che l’India e due suoi pescatori sono le vittime di questo caso parliamo di all’italiano esiste alcun rinvio del termine per la chiusura del doppio della compagnia aerea di bandiera italiana lo si apprende da fonti del Ministero dello Sviluppo Economico come ribadito dal ministro Luigi Di Maio il termine ultimo per la presentazione delle offerte resta quindi quello già fissato al 15 luglio e in vista di quella data Sul candidato per rilevare il 40% della società che servirebbe per chiudere con accordata dello Stato Delta tesoro pende ancora un grosso? è tutto per il momento Vi auguro un buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa