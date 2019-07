Ultime Notizie Roma del 08-07-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buonasera la redazione in studio Giuliano Ferrigno spaziali informazione per Dio nessuno è straniero I migranti sono persone e non una questione sociale nessuno può esimersi dal aiutarli anziani dal suo viaggio a Lampedusa Francesco celebra oggi in Vaticano una messa per migrante soccorritori e lancia un forte richiamo per quelli che definisce il simbolo di tutti gli scartati della società globalizzata sull’isola siciliana intanto condomini Barco 19 migranti dopo i ghiacci arrivati ieri mercati a Malta verranno tutti ricollocati in altri paesi UE 65 della Alan kurdi Salvini risponde alle critiche dell’amministratore sono riuscita della missione Sophia replicano i numeri non ha fatto polemiche altri sono un po’ nervosi ti è il ministro Salvini ha firmato una nuova direttiva in tema di Scottex in un anno informa una nota49 dispositivi in meno con 203 agenti assegnati ad altri servizi e un taglio concettuale di auto blindate file Ministro dell’Interno afferma tuteleremo solo chi è davvero a rischio la vediamo Infatti viene specificato e rendere più efficiente il servizio sia per il personale impiegato che per le risorse utilizzate la cronaca Una cittadino rumeno di 42 anni ricoverato in gravissime condizioni dopo essere stato dato alle fiamme al termine di un selvaggio distante la stazione di Villafranca di Verona come è stato trovato dal macchinista di un treno in arrivo nella stazione era diverso sulla banchina accanto al binario privo di conoscenza secondo quanto si è appreso trascorreva le notti in stazione con il tuo volto era stupefatto causa di un evidente pettaccio in chiusura l’economia non esiste alcun rinvio del termine per la chiusura del dossier Alitalia non prende da fonti mise come ribadito dal ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio il termine ultimo per la presentazione delle offerte resta quindi quello già fissata al 15 luglio e intervista di quella data sulla candidato per rilevare il 40% che servirebbe per chiudere con la qFerrovie dello Stato Delta senza ancora un grosso? Se tutto grazie per averci seguito negli USA tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa