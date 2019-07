Ultime Notizie Roma del 08-07-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno vertice A Palazzo Chigi sulle autonomie la lega vuole accelerare sul dossier il MoVimento 5 Stelle su alcuni punti come l’istruzione Non ha alcuna intenzione di cedere puntinismo del leader leghista secondo voi sarà tutto in discesa mentre il governatore Lombardo Fontana si dice convinto che oggi deve arrivare una risposta del MoVimento 5 Stelle il Sottosegretario buffagni osserva che l’accordo può arrivare in tempi anche brevi ti aggiunge anche Andrea fatto una trattativa ulteriore rispetto alle spese esagerate di Certe regioni che studia Intanto un Piano Triennale per la flat Tax Salvini afferma sarà per il 15 luglio incontro con gli attori comici principali contro con una Nuova Delhi nel udienze al tribunale arbitrale internazionale chiamata a decidere sulla giurisdizione del caso che coinvolge due maronidella morte dei due pescatori indiani scambiati per pirati l’ambasciatore azzarello ricorda che Latorre e girone sono funzionari dello Stato Italiano c’è anche le ragioni per cui l’Italia Rivendica La giurisdizione Aggiungendo che ha gli occhi dell’India non c’è presunzione di innocenza il rappresentante indiano replica sostenendo che l’India e i due suoi pescatori sono le vittime di questo caso l’economia non esiste alcun rinvio del termine chiusura del dossier Alitalia non si apprende da fonti mise come ribadito dal ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio il termine ultimo per la presentazione delle offerte resta quindi quello già fissata al 15 luglio e in vista di quella Sul candidato per rilevare il 40% che servirebbe per chiudere con la cordata Ferrovie dello Stato Delta tesoro pende ancora un grosso? l’ultima notizia in chiusura attacco di per gli Stati Uniti sulla crisi della questione nucleare iraniana il bullismo unilaterale è un tumore che si diffonde sta creando più problemi e crisi su scala globale le parole del portavoce del Ministero degli Esteri cinesele pressioni degli Stati Uniti sono la causa alla radice della crisi Mosca preoccupata dalla decisione di Tirana di cominciare ad arricchire l’uranio oltre il limite previsto tutto linea di voler continuare il dialogo per confezionare anche da lui tiri a Berlino respinge la richiesta statunitense di utilizzare la forza di terra tedesche contro l’isis è tutto grazie per averci seguito le news attorno alla prossima edizione

