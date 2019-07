romadailynews radiogiornale un’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno sulle autonomie alla riunione oltre ai ministri competenti sul Braciere la premier Giuseppe Conte hanno partecipato due vicepremier Luigi Di Maio Matteo Salvini Siamo qui per trovare un accordo prima di entrare nella sede del governo le parole del ministro Salvini del MoVimento 5 Stelle buffagni aggiunto che andrà fatta una ulteriore rispetto alle spese esagerate riserve regioni si studia poi un Piano Triennale per la flat Tax Matteo Salvini afferma sarà pronto per il 15 luglio è proprio il Ministro dell’Interno Salvini firmato oggi una nuova direttiva in tema di Scottex in un anno informa una nota vi saranno 49 dispositivi in meno. 203 agente assegnati ad altri servizi un taglio concettuale di auto blindate il titolare del 2000firma tuteleremo solo chi è davvero a rischio infettivo Infatti viene specificato e rendere più efficiente il servizio sia per il personale impiegato che per le risorse utilizzate perché non ho neanche la procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio con l’accusa di omicidio stradale per il cantante Michele Bravi per l’incidente del 22 novembre nel quale è morta Una cinquantenne garanzia di una moto per le indagini chiuse ad aprire il PM ha disposto anche una consulenza cinematica per ricostruire l’accaduto che bravi che aveva espresso subito il suo profondo dolore l’udienza preliminare inizierà il 5 dicembre davanti al gruppo Luigi Gargiulo è tutto per il momento ma l’informazione torna alla prossima edizione restate sintonizzati sulle nostre frequenze linea alla regia

