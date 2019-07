Ultime Notizie Roma del 08-07-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno il sequestro amministrativo è stata anche disposta la confisca di Alex la nave dell’energia mediterranea che sabato scorso attraccata Lampedusa nonostante l’alt della Guardia di Finanza intanto sei anni dal suo viaggio Lampedusa il papà celebra il Vaticano una messa per migranti e soccorritori e lancia un forte richiamo per quelli che definisce il simbolo di tutti gli scartati della società globalizzata per Dio nessuno dice immigranti solo persone nessuno può esimersi dal aiutarli un’isola siciliana secondo mini sbarco 19 migranti dopo i 10 arrivati ieri sera Marchesi a Malta verranno tutti collocati 65 della Alan kurdi Salvini intanto risponde alle critiche della ministra trenta sull’uscita della missione Sophia replicano i numeri dice non faccio polemiche gli altri sono un po’ nervosetti di essere il portavoce dell’organizzazioneper l’energia atomica iraniana ha detto che l’iran ha innalzato il livello della regina into del Urania 4,5 per cento rispetto al 3,67 consentito se l’accordo del 2015 aggiunto che campioni del Richi saranno inviate all’agenzia internazionale per l’energia atomica che mercoledì si riunirà in sessione straordinaria intanto Pechino attacca gli Stati Uniti Sul dossier il bullismo unilaterale un tumore che si diffonde sta creando problemi e crisi su scala globale ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Mosca preoccupata dalla decisione di Teheran torniamo in Italia nuove polemiche per lo sbandamento di una nave ieri a Venezia la responsabilità maggiore di quante cadute di quello che potrà accadere in futuro attacca il sindaco Luigi Brugnaro è di chi non ha deciso in questi mesi i riferimenti al ministro Toninelli che ha poteri funzionali sull’intera filiera portuale dalla Capitaneria di Porto Guardia Costiera ultime notizie chiusura scontro con una Nuova Delhi nell’udienza L’Aia della tribunale arbitrale internazionale chiamata a decidere tu La giurisdizione del caso che coinvolge due maronidella morte dei due pescatori indiani scambiati per pirati l’ambasciatore azzarello ricorda che Latorre e girone sono funzionari dello Stato italiano e spiega le ragioni per cui l’Italia Rivendica La giurisdizione Aggiungendo che ha gli occhi quindi non c’è presunzione di innocenza il rappresentante indiano replica sostenendo che l’India e i due tuoi pescatori sono le vere vittime di questo caso è tutto grazie per averci seguito le tornano la prossima

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa