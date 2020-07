Ultime Notizie Roma del 08-07-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla relazione da Francesco Vitale in studio prosegue la sessione di Giuseppe Contino ropa ieri in Portogallo oggi a Madrid Ibiza del Consiglio Europeo del 17 luglio occorre reagire perché questa crisi rischia di distruggere il mercato unico perché se alcuni paesi avranno Maggiore difficoltà tutti gli altri mi hanno ribadito dal Portogallo è un movimento 5 stelle in fibrillazione su messe le ante per le regionali dice che del salva-stati non si è parlato e suggerisce prudenza oggi Angela Merkel Sara Bruxelles per fare il contratto gli anticorpi con i vertici dell’Unione Europea rivede al ribasso le Stime sulla crescita economica spezzata dall’emergenza coronavirus e bankitalia registra le preoccupazioni della metà delle famiglie italiane dal futuro incerto per l’Italia Europea vede calare di due punti Le Stime di maggio portandola me non dice 2% per quest’anno per il premier Giuseppe Conte un dato significativo ma lo avevamo previsto non dobbiamo lasciarci spaventare dice le nuove Stimecambiano le nostre determinazioni sullo scostamento di bilancio comunitario l’economia Paolo Gentiloni insiste sulla necessità del re copri pub di all’indomani dell’approvazione del decreto semplificazioni destinato a sbloccare 130 opere pubbliche strategiche restano da chiarire alcuni punti anche se il premier Conte assicura che si tratta solo di aspetti tecnici mentre l’impresa politica c’è il decreto approvato Salvo intese riguarda Ponti dighe treni e strade dalla dalla Ionica non il ponte sullo stretto nei condomini mentre parte l’amministrazione digitale non ci sarà spazio per il crimine assicura con te è un trampolino di lancio per l’Italia il governo pone la fiducia sul decreto rilascio da giovedì alla consulta invece spetta la decisione sul contenzioso con atti sul ponte di Genova e America Latina e Caraibi si confermano nuovo epicentro della Fonderia di coronavirus con Oltre 3 milioni di contagi accertati cifratura anche negli Stati Uniti che oggi registro nuovo record giornaliero con 60 mila infezione in 24 ore positiva al test del presidente brasiliano borsa Napoli mentre paesi come India e Iran fronteggiano affatica un virusadesso vigore in Italia contagi tornano a scendere 138 contro i 208 del giorno precedente sopra i voli dal Bangladesh allarme per possibili focolai da rientri Lorena minacciata e ora avviato la procedura Donald Trump ha dato il via al ritiro degli Stati Uniti dall’organizzazione Mondiale della sanità che entrerà in vigore da luglio 2021 una decisione che l’avversario biden nella corsa alla presidenza minaccia di fare se letto se la prende anche con il sospetto Antoni Fauci affermando che gli Stati Uniti sono un buon posto Se avessi ascoltato gli esperti staremo peggio Intanto lo hai messo avverte il virus può restare nella trasmetterti anche senza contatto diretto nel mondo la vendemmia accelera il picco Aggiungi non è ancora arrivato al degrado notte di guerriglia urbana tra dimostranti anti-governativi e polizia intorno al parlamento alle feste hanno avuto inizio poco dopo l’annuncio da parte del presidente aristander vucic di nuove misure restrittive per contenere una raccomandata di contagi da coronavirus per cui un Coprifuoco per tutto il prossimo fine settimana è il divieto di riunione con più di 5un annuncio che acceso una violenta protesta antigovernativa intorno agli edifici istituzionali per i e arresti titoli legati alla Ndrangheta sarebbero finiti per almeno 4 anni dal 2015 al 2019 sui mercati internazionali e acquistati da investitori di tutto il mondo e quanto emerge da un’inchiesta del Financial Times si tratterebbe di Bond per circa un miliardo di euro acquistati prevalentemente da fondi pensioni ed alcuni gruppi tra cui scrive Financial Times Banca Generali che ha fatto sapere di non essere a conoscenza di problemi legati a quel tipo di titoli acquistati per i suoi clienti la Juventus nella corsa allo scudetto battuta dal Milan 4-2 che scavalca Roma e Napoli al quinto posto intanto la Juventus passa da 10 a più 7 sulla Lazio che poco prima aveva perso a Lecce 2-1 e ora ha 7 giornate per la rimonta seconda metà dell’anno i prima del dopo lockdown al SuperEnalotto centrato un 6 da 59 milioni 472355,48 euro a Sassari E questa era l’ultima notizia buonriascolto la linea può tornare alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa