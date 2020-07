Ultime Notizie Roma del 08-07-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale crono Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio non ci sono aiuti capelli in mano c’è un solo rischio la fine del mercato unico europeo del rischio che solo una risposta tempestiva dell’Europa potrei evitare su questo binario che il premier Giuseppe Conte inaugura il futuro in vista del Consiglio del 17 e 18 luglio un tour che inizia dal Portogallo passa per la Spagna e arriverà al cospetto del palco Mark rutte forte di un asse ben saldo quello dei paesi del Mediterraneo e con il segno dell’Alleanza con Antonio costa e Pedro Sanchez va all’attacco non è che legame tra recovery Farm di quadro finanziario pluriennale si tiene ben lontano dalla buttare un film e consapevole che mai come in questi giorni sud ma quello delle regionali o quello del fondo salva-stati al vulcano poi metto 5 Stelle serve approcciarsi con i guanti di velluto Banca d’Italia indagine sugli effetti del covid-19 colpito redditMetà della popolazione pubblicazione diffusa ieri sul sito della banca d’Italia dal titolo principali risultati dell’indagine straordinaria sulle famiglie italiane Nel 2020 impatto dello da 1 più severo per i lavoratori a un terzo delle famiglie a riserve per soli tre mesi 40% delle famiglie in difficoltà con il mutuo andiamo a Milano terrorismo propaganda ISIS sul web arrestato un trentenne uomo italiano radicalizzato fin dal 2015 in contatto attraverso i social con altri estremisti indagato per istigazione a delinquere aggravata dall’uso del mezzo telematico il presidente americano Donald Trump ha ufficialmente ritirato gli Stati Uniti dall’organizzazione Mondiale della sanità per le regole dell’organizzazione che richiede il preavviso di un anno la data di uscita sarà il 6 luglio 2021 riposa da ieri mattina in una tomba del Cimitero Laurentino a Roma Ennio Morricone dopo i funerali celebrati in forma privata lunedì sera alle 19 nella cappella più grande del campus bio-medicoospedale romanzo del premio Oscar si era spento nella notte il feretro è stato trasportato nel cimitero le porte della capitale il ricordo e il commento di Giulio bacosi giurista e presidente di democrazia nelle regole e lamentosi invitati ed un tratto personaggio mitologico da ricordare ma solo per la potenza universale che Sprigiona la musica migliaia di studenti che un uomo col fucile incontra un uomo con la pistola l’uomo dei giapponesinomi kamikaze conviene inutile che avete avuto tempo di azione Hiroshima e Nagasaki ancora più potente d’America dire ancora la torta di tutto il mondo dentro le regole imbottiti con la tua musica immortale vecchio È tutto Buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa