Ultime Notizie Roma del 08-07-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio prosegui la missione di Giuseppe Conte ieri in Portogallo oggi a Madrid in vista del Consiglio Europeo occorre reagire perché questa crisi rischia di distruggere il mercato unico perché se alcuni paesi avranno Maggiore difficoltà a tutti gli altri ne risentiranno Intervistato dal corriere il capo del governo spagnolo Pedro Sanchez dice che l’accordo su recovery fondo si può e si deve fare entro luglio non si può aspettare oltre parla di un patto tra Italia e Spagna che necessari può portare i grandi frutti all’Europa Mi puoi far sapere che Madrid ha un accesso adeguato al credito quindi per ora non vede la necessità di ricorrere al mese via libera al Decreto semplificazioni accordo sofferto c’è una lista di 130 opere strategiche da sbloccare punti righe treni e strade dalla gronda la Jonica niente ponte sullo stretto parte la Pia vigitale pieni poteri alle stazioni appaltanti abuso d’ufficio circoscritto ma non ci sarà spazio per il clima è un trampolino di lancioItalia dice Conte che incontra Casaleggio a Palazzo Chigi ha la Consulta la decisione sul contenzioso con Husky sul ponte di Genova America Latina e Caraibi si confermano nuovo epicentro della pandemia con Oltre 3 milioni di messaggi accertati ci fratturata anche negli Stati Uniti che intanto registrano nuovo record giornaliero con 60 mila infezione in 24 ore Trump attacca Fauci non sono d’accordo con lui così ti va in testa il presidente brasiliano e mentre paesi come India e Iran fronteggiano a fatica un virus nel pieno del suo vigore in Italia contagi torno a scendere 138 contro 208 del giorno precedente stop ai voli dal Bangladesh allarme per possibili focolai da rientri a procedure concorsuali conclusa garantita l’immissione in ruolo di 78200 quanto fa sapere la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina che parla di grande risultato in grado di dare vita a un gran numero di docenti garantire la continuità didattica la ministra accoglie con favore la possibilità di te se sierologici su tutto il personale scolastico in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico garantirebbe disicurezza sul rientro a settembre Cambiamo argomento un trentottenne italiano è stato arrestato a Milano dai carabinieri del Ros sta per aver diffuso attraverso i social la propaganda dello Stato islamico radicalizzato quinte 2015 in contatto attraverso i social con altri estremisti secondo le cose spiegare i propri interlocutori ad abbracciare il Diablo Vale come per tutti Gli infedeli l’accusa ipotizzata nei suoi confronti delinquere aggravata dall’uso del mezzo telematico in un’intercettazione del 27 marzo l’uomo avrebbe commentato che l’emergenza covid una cosa della una cosa positiva perché la gente sta impazzendo Nel 2020 vedono nero le famiglie italiane difficoltà per pagare i mutui Niente vacanze certifica l’indagine di bankitalia sugli effetti della pandemia l’Istat vede i segnali di ripresa ma un’azienda su tre rischia di chiudere per sono le fine della commissione sul PIL dell’eurozona mi notte 7% quest’anno in Italia si prevede Nel 2020 un calo del 11 al 2% il peggiore dell’Unione per risalire a te uno per cento nel 2021 male anche Spagna e Franciaperconte un dato significativo ma lo avevamo presto alle 9 e non cambiano le nostre determinazioni sullo scostamento di ghiaccio a Belgrado notte di guerriglia urbana tra dimostranti anti-governativi e polizia intorno al parlamento le proteste tra poco dopo l’annuncio da parte del presidente vcc di nuove misure restrittive per contenere una nuova ondata di contagi tra cui un Coprifuoco per tutto il prossimo fine settimana il divieto di riunire e riunione con più di 5 persone Una che ha acceso una violenta protesta antigovernativa intorno agli edifici istituzionali feriti e arresti io diventa il canale della pia per l’accesso ai servizi digitali già ce ne sono diversi dal bollo auto al bonus va presto anche i servizi dell’INPS con cui stiamo iniziando a collaborare così la ministra dell’ innovazione Paola Pisano e microfoni di Radio Rai 1 Pisano spiega come l’identità digitale spid il cosiddetto unico stia prendendo piedi nelle ultime tre settimane se ne contano 200 mila settimana dice i cittadini che ne sono in possesso hanno superato la soglia degli 8 milioni e delsegmento di ascolto

