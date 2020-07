Ultime Notizie Roma del 08-07-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio accolgo con favore la possibilità di svolgere test sierologici su tutto il personale scolastico in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico così la ministra per l’istruzione Lucia Azzolina settima commissione al Senato dopo l’edizione del primo luglio e sulle iniziative di competenza del ministero connesse all’emergenza epidemiologica covid 19 e sulla via del prossimo anno scolastico Inoltre a procedure concorsuali concluse sarà garantita all’immissione in ruolo di 78000 docenti ma facciamo il punto con il presidente del sindacato ANIEF Marcello pacifico in via di approvazione definitiva presso la Camera dei Deputati in aula con la fiducia arrivo un testo chi verso da quello per il come era stato presentato nel decreto leggehai fatte dopo l’intervento di diversi emendamenti e anche l’intervento agli Stati Generali dove abbiamo chiesto altre Miari primo impegno proprio sul tetto per fare ripartire verso le sicurezze i primi segnali arrivano gli uffici scolastici regionali potranno derogare agli organici attuali perché perché devono rifare le classi in base alla ricognizione che verrà dalle scuole con Carpi non più pollaio mantenendo distanziamento sociale quindi più classi più personale Questo è un primo segnale che va tutto pronto tutte le norme che fissano dei paletti nella costituzione degli organici per noi Però non bisogna fermarsi qui è un primo proprio fino timido fatto che era però necessario un segnale visto che si parla di sicurezza settembre e poi bisognerà continuare con il risolvi che arriveranno da recovery fa umido per ritornare alla scuolaquella scuola che aveva 200.000 insegnanti in più è anche personale ATA quella scuola che avevo un minor apporto di alunni che rispetto al personale doveva 4000 sede di dirigenza scolastica in più aveva 15000 plessi più nel territorio con la scuola Chi era Baluardo è rappresentante dello stato anche in zone economicamente depresse quindi sono tutte strade che devono essere seguite per poter sviluppare il paese partendo proprio dalla scuola confermo che non lo Ponte Morandi autostrade ho scritto io la lettera al sindaco Bucci la gestione va alla concessionario che oggi Affi ma sulla vicenda c’è ancora le ipotesi di revoca l’ho detto la ministra delle Infrastrutture Paola de Micheli a Radio24 riportato anche da Un Tweet della trasmissione Non ci sono aiuti capelli in mano cioè sono rischio la fine del mercato unico europeo demolisco che solo una risposta tempestiva dell’Europa potrei evitarebinario che il premier Giuseppe Conte inaugura il suo tour europeo in vista del Consiglio del 17-18 luglio un tour che inizia dal Portogallo passa per la Spagna Arriverà al cospetto del Falco Mark rutte porte di un’arte ben saldo dei paesi del Mediterraneo e nel segno dell’Alleanza con Antonio costa e Pedro Sanchez va all’attacco non è che legame tra decori fanno del quadro finanziario pluriennale si tiene ben lontano dal abbozzare un film e consapevole che mai come in questi giorni studio si è come quello delle regionali o quello del fondo salva-stati al vulcano Movimento 5 Stelle serve approcciarsi con i guanti di velluto Milano terrorismo propaganda ISIS sul web arrestato un trentenne l’uomo italiano radicalizzato fin dal 2015 è in contatto attraverso i social con altri estremisti è indagato per istigazione a delinquere aggravata dall’uso del telematico gravata anche dalla finalità di terrorismo internazionale secondo l’inchiesta diffondere immagini o scrive sul web e avrebbe indottrinato dei Minori E questa era l’ultima notizia buon Prodi ascolto la linea può tornare alla regia

