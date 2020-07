Ultime Notizie Roma del 08-07-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio la ministra delle Infrastrutture De Micheli conferma di aver scritto al sindaco di Genova Bucci per indicare che il nuovo ponte Morandi tra gestiva il concessionario che in questo momento è al ppv ricordando che è soggetta l’ultima fase del percorso immediate le polemiche il MoVimento 5 Stelle attacca con Creamy non arretriamo il ponte di Genova non deve essere riconsegnato ai Benetton pressing del guardasigilli Bonafede sulla concessione momento di decidere liberamente entro questa settimana a fondo dal governatore Ligure Toti due anni li ha trattati e minacce Ma la concessione ancora lì se vieni Cosa non si fa per salvare la poltrona 5 Stelle ridicoli e bugiardi la maggioranza parlamentare i soldi della stabilità di governo i fondamentali per tempi difficili come questi così il premier Conte in un’intervista all’avanguardia sottolineando che c’è l’impegno il rilancio del paese dopo quello in Portogallo oggi bilaterale con l’omologo spagnolonegoziato per i ricoveri Pound su cui c’è pieno aste tra Italia Spagna e Portogallo per una risposta Europea rapida con un accordo entro luglio Madrid e intanto non vede la necessità di ricordarne sconce spiega che la posizione del governo non cambia e sull’opportunità di ricoveri si discuterà in Parlamento dopo una verifica della consistenza e cambiamo ancora argomento la leader di Fratelli d’Italia annuncia l’invito del premier Conte per domani a Palazzo Chigi ma il numero uno della Lega a far sapere che non ci andrà Giorgia Meloni in condizione al ok Ha l’invito alla presentazione da parte di Conte di un documento con proposte puntuali non SUV determinazioni di stampa invece di non aver ricevuto inviti e sottolinea che non andrà da nessuno finché non sarà assicurata la cassa integrazione agli italiani Intanto il leader di Forza Italia Berlusconi spiega che se ti dovesse arrivare al voto sull’utilizzo delle risorse del mese Sportitalia potrebbe certamente a favore ma solo per il bene del paese a lui replica Salvini si aspetta intervento dell’Europa l’anno prossimo Secondo me pecca di fiduciail ritiro a Mericano dalla maestra indebolisce gli sforzi internazionali di contrasto alla pandemia critiche di Pechino e Washington per la lettera di notifica al Palazzo di Vetro del sono uscita dallo con una decisione che entrerà in vigore il 6 luglio 2021 visto l’obbligo di preavviso di un anno America Latina e Caraibi si confermano nuovo epicentro della pandemia Oltre 3 milioni di contagi fratturata anche negli Stati Uniti che intanto registra un nuovo record con 60 mila infezioni in 24 ore Trump contro Fauci non sono d’accordo con lui i tempi e degli apparati sono stabili per l’ansia che indica in siciliano i necessari per realizzare un’opera pubblica sopra i 100 milioni di euro 45 anni per le più semplici opere di manutenzione solo per approvare i contratti di programma Anas e RFI ci vogliono 11 passaggi autorizzativi indica il Presidente dell’Associazione dei costruttori Gabriele buia al convegno il coraggio di semplificare 10 anni di tentativi di semplificare il paese no Fregatene nulla Non possiamo perdere l’ennesima occasionedice Puglia approvato questa mattina all’unanimità in commissione Igiene e Sanità Senato la norma per garantire la sicurezza delle professioni sanitarie e socio-sanitarie a darne notizia con un post su Facebook e il viceministro della Salute Pierpaolo sileri li abbiamo applauditi osannati loggiati durante un’emergenza covid e Ma questo è pazzo concreto nel riconoscere loro ciò che subiscono danni prima ancora che arrivasse il virus Cambiamo argomento il PM di Milano lui ha chiesto di condannare a 24 anni o un 47enne che il 20 marzo 2019 dirotto incendio in pullman con a bordo 50 ragazzi due insegnanti e una bidella che ci andarono a San Donato Milanese la richiesta al termine della requisitoria sulla base della riqualificazione dei reati la cosa in fatto di Formula Uno dei capi di imputazione aggravando l’ipotesi di sequestro è stato trasformato in sequestro finalità di terrorismo rimangono le altre due cose strage e incendio nel voto Dei migranti se il volto di Dio e lui che ci chiede di poter sbarcare Papa Francesco celebra una messa per I migranti nel teSpero della sua visita a Lampedusa e parla della Libia come di un inferno un lager di cui viene data solo la versione distillata e si sofferma sui campi di detenzione di abusi e le violenze di cui sono vittime I migranti ed è tutto buon proseguimento di ascolto linea

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa