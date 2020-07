Ultime Notizie Roma del 08-07-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politiche apertura la maggioranza parlamentare solida e la stabilità di governo è fondamentale per tempi difficili come questi così premier Giuseppe Conte in un’intervista sottolinea che c’è l’impegno al rilancio del paese quello in Portogallo oggi bilaterale con l’omologo spagnolo Sanchez sul negoziato per il regalo per i panda su cui pianazze tra Italia Spagna e Portogallo per una risposta Europea rapida un accordo entro luglio Madrid intanto non vede la necessità di ricorrere al Mac con te spiega che sul tema la posizione del governo non cambia e sull’opportunità di ricorrervi si discuterà in Parlamento dopo una verifica della consistenza del vetro per il ritiro statunitense dallo MS indebolisce gli sforzi internazionali di contrasto alla pandemia critiche di Pechino e Washington per la lettera di notifica al Palazzo di Vetro dell’ONU di uccisa dalla NS con una decisione che entrerà in vigorevideo del 2021 visto l’amico di preavviso di un anno America Latina e Caraibi si confermano nuovo epicentro della pandemia Oltre 3 milioni di contatti cifra stirata anche negli Stati Uniti che intanto registra un nuovo record con ottantamila infezioni in 24 ore pranzo contro Fauci non sono d’accordo con lui veniamo in Italia Ai tempi degli appalti sono inaccettabili per l’ansia che indica il 16 gli anni di necessari per realizzare un’opera pubblica sopra i 100 milioni di euro ai 45 anni per le più semplici opere di manutenzione solo per approvare i contratti di programma ANAS in rete ferroviaria italiana ci vogliono 11 passaggi autorizzativi indica il Presidente dell’Associazione dei costruttori Gabriele buia convegno il coraggio di semplificare io giorni di tentativi di semplificare il paese naufragati nel nulla Non possiamo perdere l’ennesima occasione dice buia e tu Grazie per averci seguito le news e tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa