Ultime Notizie Roma del 08-07-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Livigno polemiche e tensioni per il nuovo ponte di Genova la ministra delle Infrastrutture De Micheli conferma di avere scritto al sindaco Bucci per indicare che il nuovo ponte sarà gestito dal concessionario in questo momento e Aspi pure ricordando che ti ho dato all’ultima parte del percorso di revoca Movimento 5 Stelle attacca come Creamy non arretriamo dice il ponte di Genova non deve essere riconsegnato ai Benetton guardasigilli Bonafede sulla concessione il momento di decidere possibilmente entro questa settimana a fondo dalla governatore Ligure e Toki 2 anni di latrati minacce Ma alla concessione ancora lì Salvini a ferma Cosa non si fa per salvare la poltrona 5 stelle in ridicolo e bugiardi e il premier Giuseppe Conte intervista sottolinea la maggioranza parlamentare i soldila stabilità di governo è fondamentale per tempi difficili come questi per Conticelli impegna rilancio del paese dopo quello in Portogallo oggi mi laterale con un omologo spagnolo Sanchez sul negoziato il ricavo di panda su qui che piano asse tra Italia Spagna e Portogallo con una risposta Europea rapida con un accordo influyo Madrid intanto non vedo la necessità di ricorrere al Mac con te spiega che sul tema la puoi del governo non cambia tu non portunità di ricorrervi che discuterà in Parlamento dopo una verifica della consistenza delle recovery ultime notizie in chiusura la leader di Fratelli d’Italia annuncia l’invito del premier Conte per domani Quali compiti ma il numero uno della Liga Matteo Salvini caso vede che non ci andrà Giorgia Meloni condiziona l’ok invita alla presentazione da parte di concedi un documento comprovante puntuali e non suvag esternazioni di stampa invece di non aver ricevuto inviti e sottolinea che malgrado nessuno finché non sarà assicurata la cassa integrazione agli italiani Intanto il leader di Forza Italia Berlusconi spiega che se si dovesse arrivare al voto il suo utilizzo delle risorse del mespartita via butterebbe certamente a favore ma solo per il bene del paese e lui replica Salvini ti aspetta l’intervento dell’Europa l’anno prossimo Secondo me pecca di fiducia è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa