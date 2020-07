Ultime Notizie Roma del 08-07-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno pressing di Italia e Spagna sull’Unione Europea affinché trovi L’intesa sul regalo per i fan entro luglio e la linea condivisa Dai primi ministri Sunset Conte nell’incontro di oggi a Madrid Dove usare non possiamo essere indulgenti qui è in gioco il mercato unico senza una risposta forte e coordinata lo distruggeremo Ecco perché l’Europa Deve agire unità dobbiamo finalizzare il pacchetto di risposte già entro luglio il premier italiano il Consiglio Europeo Deve prima giungere a un risultato sul recovery Fund e poi dobbiamo lavorare insieme al Parlamento Europeo afferma Bruxelles la cancelliera tedesca Angela Merkel indicando nel Intesa Intra e io non sono stati fatti sbarcare 125 passeggiare i bengalesi giunti all’aeroporto di Fiumicino con un volo di linea da do in Qatar sono ripartiti per Doha con lo stesso ehi restanti passeggeri di altre nazionalità sono invece stati sottoposti ai tamponi presso il terminal 5 lontano dagli altri termini i passeggeri sono poi stati sottoposti alla quarantena in del ministro della Salute speranza in una lettera La commissaria Ue invita a delineare insieme nuove rigorose misure cautelative per gli arrivi da aree extra Schengen ed extra Unione Europea argomento Vale 30 miliardi di sterline oltre 33 miliardi di euro il nuovo piano di aiuti pubblici economia occupazione e lo sguardo oggi dal governo britannico di Boris Johnson per affrontare la prossima fase dell’emergenza coronavirus le misure non preannuncia tema indicate comuni nello statement sul bilancio dal cancelliere dello scacchiere c’è anche al sostegno del pericolante settore dell’ospitalità un inedito buono sconto governativo del 5% per ciascun cittadino che andrà al ristorante ad agosto un’ultima notizia in chiusura Nicola Ferrara italiano di 38 anni è stato arrestato a Milano per avere diffuso sui social la propaganda delsecondo l’accusa L’uomo radicalizzato dal 2015 in contatto con altri estremisti istiga va ad abbracciare il ritardato totale contro Gli infedeli e si rivolgeva anche a Minori nel 2001 a 19 anni era stato impegnato durante il servizio militare nella missione di peacekeeping in Albania il reato ipotizzato istigazione a delinquere aggravata in un’intercettazione del 27 marzo l’uomo dice che l’emergenza Davide una cosa di alla una cosa positiva perché la gente sta impazzendo è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

